По данным журналиста talkSPORT Пола Смита, внутри клуба всё больше признаков того, что сотрудничество подходит к завершению. Он считает, что текущий сезон может стать последним для египтянина в составе "красных".
В нынешнем сезоне Салах провёл 34 матча, отметившись 10 голами и девятью результативными передачами. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года.
В Англии рассказали о дальнейшем будущем Салаха
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
