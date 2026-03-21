В Англии рассказали о дальнейшем будущем Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.



По данным журналиста talkSPORT Пола Смита, внутри клуба всё больше признаков того, что сотрудничество подходит к завершению. Он считает, что текущий сезон может стать последним для египтянина в составе "красных".



В нынешнем сезоне Салах провёл 34 матча, отметившись 10 голами и девятью результативными передачами. Его контракт с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года.