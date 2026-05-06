Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ПСЖНе начат

В "Ростове" прокомментировали получение лицензии

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров высказался о получении клубом лицензии на следующий сезон РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
"Большое спасибо РФС, они нам подсказывали, шли навстречу в некоторых процессах, консультировали.

Объем работы за год действительно был сделан большой. Теперь надо до конца убрать наши задолженности и выходить в плюс. Такая задача поставлена руководством региона", - сказал Гончаров.

Ранее сегодня, 6 мая, футбольный клуб "Ростов" официально сообщил, что по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС, было принято решение о выдаче ростовчанам лицензии, необходимой для участия в РПЛ на сезон-2026/27.

За два тура до окончания текущего чемпионата России желто-синие занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится