В "Ростове" прокомментировали получение лицензии

"Большое спасибо РФС, они нам подсказывали, шли навстречу в некоторых процессах, консультировали.
Объем работы за год действительно был сделан большой. Теперь надо до конца убрать наши задолженности и выходить в плюс. Такая задача поставлена руководством региона", - сказал Гончаров.
Ранее сегодня, 6 мая, футбольный клуб "Ростов" официально сообщил, что по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС, было принято решение о выдаче ростовчанам лицензии, необходимой для участия в РПЛ на сезон-2026/27.
За два тура до окончания текущего чемпионата России желто-синие занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.
Источник: "Матч ТВ"