Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ПСЖНе начат

Григорян - об Игдисамове: не верю в красивую сказку

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал увольнение Фабио Челестини с ЦСКА и назначении на его место Дмитрия Игдисамова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не верю в красивую сказку Игдисамова, как не верил в Романова.
Чтобы возглавлять такие клубы, нужно иметь опыт, а без него это будет сделать невозможно", - сказал Григорян "Матч ТВ".

В минувший понедельник, 4 мая, московский ЦСКА сообщил об отставке с поста главного тренера Фабио Челестини, возглавлявшего команду с лета прошлого года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника был назначен Дмитрий Игдисамов.

Напомним, 39-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Челестини в марте этого года. В системе "армейского" клуба он работает с 2019-го.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится