Григорян - об Игдисамове: не верю в красивую сказку

"Не верю в красивую сказку Игдисамова, как не верил в Романова.Чтобы возглавлять такие клубы, нужно иметь опыт, а без него это будет сделать невозможно", - сказал Григорян "Матч ТВ".
В минувший понедельник, 4 мая, московский ЦСКА сообщил об отставке с поста главного тренера Фабио Челестини, возглавлявшего команду с лета прошлого года. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности наставника был назначен Дмитрий Игдисамов.
Напомним, 39-летний специалист присоединился к тренерскому штабу Челестини в марте этого года. В системе "армейского" клуба он работает с 2019-го.