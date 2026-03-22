Хусанов выиграл первый трофей в карьере с "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов принял участие в победном финале Кубка английской лиги против "Арсенала".
Фото: Getty Images
Футболист вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Победу команде Хосепа Гвардиолы принёс дубль Нико О’Райли - 2:0.

Этот трофей стал для Хусанова первым на взрослом уровне. Ранее защитник выигрывал только Кубок Азии в составе молодёжной сборной Узбекистана.

В "Манчестер Сити" игрок перебрался из французского "Ланса" в январе прошлого года.

