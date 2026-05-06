Представители Кордобы рассказали о будущем нападающего в "Краснодаре"

"Джон не собирается покидать "Краснодар" этим летом. Он является звездой в РПЛ. Сам Кордоба рад играть за "Краснодар", а его семья довольна жизнью в самом городе и России", - сообщили в агентстве Sport24.
Джон Кордоба пополнил состав "Краснодара" в 2021 году, перейдя из немецкой "Герты". Действующий контракт 32-летнего центрфорварда с российским клубом рассчитан до лета 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.
В нынешнем сезоне колумбийский нападающий забил 21 гол и отдал 9 результативных передач в 37 матчах за "быков" во всех турнирах.