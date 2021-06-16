- Помните гол финнов на четвертой минуте? Пас неточный сделал Дивеев, после чего был навес и случился гол. Если бы не офсайд, вряд ли бы мы выиграли этот матч. Так играть нельзя центральному защитнику, надо быть более ответственным. Да, два-три раза он спас, но спасал он после своих же ошибок. Я остаюсь при своем мнении, что Дивеев пока далек от того, чтобы быть игроком сборной России, - передает слова Наумова Metaratings.
Матч второго тура группового этапа Чемпионата Европы-2020 против Финляндии сборная России начала с тройкой центральных защитников в лице Дмитрия Баринова, Игоря Дивеева и Георгия Джикии. На 5 минуте игры сборная Финляндии забила гол в наши ворота, замкнув головой фланговый навес, но он был отменен из-за офсайда. По ходу матча Игорь Дивеев неоднократно в последний момент мешал пробить финским нападающим.
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Наумов: Дивеев далек от того, чтобы быть игроком сборной. Центральному защитнику надо быть более ответственным
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов критически высказался об игре защитника сборной России Игоря Дивеева в матче против Финляндии (1:0).
Фото: РФС
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