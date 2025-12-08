Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
23:00
ЛевантеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
17:00
ПармаНе начат
Удинезе
20:00
ДженоаНе начат
Торино
22:45
МиланНе начат

КДК изучит конфликт и обвинения в расизме в перерыве матча "Краснодар" - ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что организацией будут рассмотрены обвинения в расизме хавбека ЦСКА Родриго Вильягры.
Фото: ФК "Краснодар"
"В рапорте делегата матча "Краснодар" - ЦСКА указано, что в перерыве матча между игроками команд произошел конфликт. Поскольку данная запись есть в рапорте делегата матча, комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвующих в конфликте, позиции клубов по данному инциденту и исследовать видеоматериалы", - сказал Григорьянц.

Вчера, 7 декабря, на "Ozon Арене" состоялся центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Напомним, в перерыве встречи между игроками состоялся конфликт. Защитник краснодарцев Лукас Оласа обвинил соперника в расизме. По окончании поединка нападающий Джон Кордоба заявил, что хавбек "армейцев" Родриго Вильягра позволил себе расистские высказывания в адрес колумбийца.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится