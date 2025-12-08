КДК изучит конфликт и обвинения в расизме в перерыве матча "Краснодар" - ЦСКА

"В рапорте делегата матча "Краснодар" - ЦСКА указано, что в перерыве матча между игроками команд произошел конфликт. Поскольку данная запись есть в рапорте делегата матча, комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснения лиц, участвующих в конфликте, позиции клубов по данному инциденту и исследовать видеоматериалы", - сказал Григорьянц.
Вчера, 7 декабря, на "Ozon Арене" состоялся центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.
Напомним, в перерыве встречи между игроками состоялся конфликт. Защитник краснодарцев Лукас Оласа обвинил соперника в расизме. По окончании поединка нападающий Джон Кордоба заявил, что хавбек "армейцев" Родриго Вильягра позволил себе расистские высказывания в адрес колумбийца.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Краснодар"