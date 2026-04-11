Крылья Советов
14:00
АхматНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Чайка
15:00
ЕнисейНе начат
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Экс-голкипер "Монако": Шевалье превосходит Сафонова по уровню

Бывший голкипер "Монако" Гийом Вармюз высказался о вратарях "ПСЖ".
Гийом Вармюз заявил, что Люка Шевалье является одним из лучших французских вратарей.

"Меня больше интересует, как Шевалье будет развиваться дальше, потому что сейчас он переживает сложный период. С точки зрения техники, на мой взгляд, это один из лучших французских вратарей.

В этом и заключается главная проблема. Сафонов уже ничему не научится, тогда как Шевалье превосходит его по уровню, но пока не может реализовать свой потенциал", - сказал Вармюз в эфире подкаста After Football

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер провел за клуб 18 матчей, пропустил 18 голов и отыграл 8 встреч на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Люка Шевалье перешел из "Лилля" в "ПСЖ" в начале августа 2025 года. В текущем сезоне на его счету 26 встреч и 28 пропущенных мячей, 10 матчей он вратарь отыграл на ноль.

