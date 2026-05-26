Махачкалинское "Динамо" будет готовиться к новому сезону в Санкт-Петербурге

Есть хорошая база под Питером, там все, что нужно. Она ранее использовалась командами перед чемпионатом мира. Будем готовиться к сезону там", — сказал Газизов.
Этот сезон махачкалинское "Динамо" завершило на 14-й строчке в турнирной таблице. В стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге команда Вадима Евсеева переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в элитном дивизионе.
Напомним, ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов сообщил, что Евсеев сохранит пост главного тренера команды.
