Махачкалинское "Динамо" будет готовиться к новому сезону в Санкт-Петербурге

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов поделился планами команды в межсезонье.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Наши сборы начнутся 20 июня — соберемся в Москве для медосмотра, а затем переедем в Санкт-Петербург.

Есть хорошая база под Питером, там все, что нужно. Она ранее использовалась командами перед чемпионатом мира. Будем готовиться к сезону там", — сказал Газизов.

Этот сезон махачкалинское "Динамо" завершило на 14-й строчке в турнирной таблице. В стыковых матчах за право выступать в Российской Премьер-Лиге команда Вадима Евсеева переиграла екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранила место в элитном дивизионе.

Напомним, ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов сообщил, что Евсеев сохранит пост главного тренера команды.

Источник: "РБ Спорт"

