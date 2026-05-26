Матчи Скрыть

Спортдир "Спартака" ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао прокомментировал возможное подписание Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Кахигао, на данный момент у него нет четкого ответа по трансферу Дзюбы.

- Он огромный профессионал. Проделал большую работу в "Спартаке" в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем, - цитирует Кахигао "СЭ".

Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон", по окончании сезона-2025/26 форвард объявил об уходе из клуба на правах свободного агента. Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России, чемпионата страны и тольяттинского клуба. Сообщалось, что в его подписании заинтересована московская "Родина", однако сам футболист опроверг данную информацию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится