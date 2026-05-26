Вахания - о матче с "Зенитом": нам хотелось повлиять на чемпионскую гонку

- Были ли мысли помочь будущей команде? Мысли были помочь "Ростову" и постараться победить в этой игре.
Ну, и конечно, нам хотелось повлиять на чемпионскую гонку, - приводит слова Вахании "СЭ".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Ростовом" со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти.
По итогам сезона-2025/26 команда Сергея Семака стала чемпионом России - петербуржцы набрали 68 баллов в 30 встречах и обогнали "Краснодар" в турнирной таблице на два балла.