"Бавария" хочет приобрести нападающего "Байера" Хавертца

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в переходе форварда леверкузенского "Байера" Кая Хавертца.
Фото: AFP
Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter-аккаунте, руководство "Баварии" заинтересовано в покупке Хавертца в летнее трансферное окно и уже предложило ему контракт сроком на пять лет с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Ранее появлялась информация, что возможная сумма трансфера составит порядка 130 миллионов евро.

Кроме "Баварии" на Хавертца претендуют "Ливерпуль", "Барселона" и "ПСЖ".

Хавертц является воспитанником молодёжной команды "Байера". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022-го года. Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кая Хавертца 10 голов и 8 результативных передач в 34-х матчах за "Байер" во всех турнирах.


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Теги: Хавертц Байер Бавария Зарубежные трансферы Бундеслига
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