В "Баварии" отказались от 20% зарплаты из-за коронавируса

Футболисты, тренерский штаб и руководство мюнхенской "Баварии" откажутся от 20% зарплат в связи с непростой экономической ситуацией по причине распространения коронавируса.

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"В экстремальных ситуациях, таких, как текущий кризис с коронавирусом, привычный образ жизни меняется.Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Мы не просто так всегда говорим о "Баварии" как о семье", — цитирует члена правления клуба Оливера Кана официальный сайт мюнхенского клуба."Бавария" лидирует в турнирной таблице Бундеслиги после 25-ти туров, набрав 55 очков.В настоящее время чемпионат Германии по футболу, как и остальные ведущие европейские лиги, приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.Ранее на подобный шаг пошли многие другие немецкие клубы.По актуальным данным в Германии вирусом COVID-19 заболело более 85 000 человек. Более 1 100 человек погибло.Общее число зараженных уханьским коронавирусом в мире превысило 1 000 000 человек. Более 53 000 человек скончалось.