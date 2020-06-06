Петер Бош: "Бавария" - это топ-команда, мы в очередной раз в этом убедились

Наставник "Байера" Петер Бош подвел итоги матча 30-го тура Бундеслиги с "Баварией".



Леверкузенский клуб потерпел поражение со счетом 2:4.



"Бавария" - это топ клуб. Мы в очередной раз смогли в этом убедиться. "Байер" заслуженно проиграл, мы были не в лучшей форме. Мы играли не достаточно качественно. Это недопустимо, если нам хочется выиграть у "Баварии", - цитирует Боша пресс-служба клуба.



"Байер" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав в 30 матчах 56 очков. "Бавария" с 70 очками лидирует в Бундеслиге.