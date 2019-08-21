Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев поделился мнением о травме полузащитника Реми Кабелла, которую тот получил во время матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (0:4).
"По первым предположениям, Кабелла выбыл надолго. Нужно сделать более тщательный анализ. Это очень неприятно. Сложно сказать, усугубил ли он травму, решив остаться на поле. Доктора оценили его самочувствие, но через какое-то время он дал понять, что это замена. Возможно, и усугубил, но пока говорить тяжело", - цитирует Матвеева Sport24.ru.
Сергей Матвеев: по первым предположениям, Кабелла выбыл надолго
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