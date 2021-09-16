Черданцев отметил, что "Зенит" хорошо играл в защите в матче с "Челси". Он также выделил собранность и компактность в действиях петербургской команды.
"Результат отрицательный, качество игры, особенно на своей половине поля, хорошее. Я думаю, "Зенит" провел вообще один из лучших матчей в Лиге чемпионов с точки зрения собранности, компактности. Не было никакой боязни, хотя давайте не будем забывать, что наши команды, "Зенит" в частности, забыли, что такое играть при полных трибунах", - сказал Черданцев.
Источник: Матч ТВ
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Черданцев: против "Челси" "Зенит" провел один из лучших матчей в Лиге чемпионов с точки зрения компактности
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о поражении "Зенита" от "Челси" в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов (0:1).
Фото: "Матч ТВ"