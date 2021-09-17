— Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию. Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются, — цитирует Тихонова Sport24.
В первом туре Лиги Европы "Спартак" проиграл "Легии" (0:1), а "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" (1:1). "Зенит" в Лиге чемпионов уступил "Челси" (0:1).
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Александр Тихонов: англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
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