Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
3 - 3 3 3
УралЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Шинник
0 - 2 0 2
Балтика1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Атлетико
17:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
19:30
ХетафеНе начат
Барселона
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен
Лечче
16:00
ФиорентинаНе начат
Венеция
16:00
АталантаНе начат
Кальяри
19:00
ТориноНе начат
Рома
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
16:00
ЛионНе начат
Тулуза
18:00
АнжеНе начат
Нант
18:00
НиццаНе начат
Осер
18:00
РеймсНе начат
Монпелье
21:45
МарсельНе начат

Галатасарай - Эльфсборг. 23 октября 2024 17:30

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 Лига Европы

Общий этап. 3 тур
   
        

        
        
        	

	




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Галатасарай Эльфсборг Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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