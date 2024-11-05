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"Спартак" и "Ростов" объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Источник: бразильский "Сан-Паулу" хочет арендовать 18-летнего полузащитника "Зенита" Ананьева
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Кафанов: Лунёв пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена
Тренер вратарей сборной России Кафанов сообщил, что Матвей Сафонов не приедет на ноябрьский сбор с матчем в Краснодаре
6
Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев стал лидером РПЛ по количеству допинг-проверок в 2024 году
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Аякс - Маккаби Тель-Авив. 7 ноября 2024 23:00
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