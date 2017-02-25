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Сергей Куликов: решение о переносе матча "Урал" – "Краснодар" не является прихотью РФС

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал подробности переноса четвертьфинального матча Кубка России между "Уралом" и "Краснодаром" из Екатеринбурга в Краснодар.

"Принятое решение не является прихотью РФС или какого-либо из клубов. Будь поле домашнего стадиона "Урала" в хорошем состоянии, игра там непременно прошла бы. Мы дважды направляли комиссию для оценки газона арены в Екатеринбурге, которая там не увидела травяного покрова.

Кроме того, РФС получил официальное письмо, подписанное президентом "Урала" Григорием Ивановым, в котором говорится о неготовности поля в связи с аномальными морозами в январе-феврале и просьбой перенести игру в Краснодар. Понимаем эмоции уральских болельщиков, но на данный момент, как мне кажется, единственно правильным решением было перенести матч", - цитирует Куликова "Чемпионат.сом".
Теги: Урал Краснодар
Вчера, 22:54
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