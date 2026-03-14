"Динамо" на выезде обыграло "Ростов" в матче с двумя удалениями

Единственный мяч в игре был забит перед перерывом - отличился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
Отметим, что уже на 11-й минуте форвард гостей Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы. Позже команды остались вдесятером: сначала после просмотра VAR был удален защитник хозяев Виктор Мелехин, а на 39-й минуте красную карточку получил полузащитник "Динамо" Рубенс.
Гол: Тюкавин, 45+3.
"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания (Шамонин, 81), Чистяков, Миронов, Щетинин (Кучаев, 60), Комаров (Семенчук, 19), Роналдо (Игнатов, 46), Голенков, Сулейманов (Мохебби, 46).
"Динамо": Расулов, Маричаль, Касерес, Осипенко, Скопинцев, Рубенс, Бителло, Фомин, Артур Гомес (Маринкин, 56), Нгамалё (Гладышев, 12, Маухуб, 74), Тюкавин (Сергеев, 74).
Предупреждения: Миронов, 23, Рубенс, 29, Сулейманов, 40, Тюкавин, 62, Бителло, 90.
Удаления: Мелёхин, 17, Рубенс, 39.