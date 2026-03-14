Российская премьер-лига

Сочи
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен

"Динамо" на выезде обыграло "Ростов" в матче с двумя удалениями

"Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче 21-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре был забит перед перерывом - отличился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

Отметим, что уже на 11-й минуте форвард гостей Муми Нгамалё покинул поле из-за травмы. Позже команды остались вдесятером: сначала после просмотра VAR был удален защитник хозяев Виктор Мелехин, а на 39-й минуте красную карточку получил полузащитник "Динамо" Рубенс.

Гол: Тюкавин, 45+3.

"Ростов": Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания (Шамонин, 81), Чистяков, Миронов, Щетинин (Кучаев, 60), Комаров (Семенчук, 19), Роналдо (Игнатов, 46), Голенков, Сулейманов (Мохебби, 46).

"Динамо": Расулов, Маричаль, Касерес, Осипенко, Скопинцев, Рубенс, Бителло, Фомин, Артур Гомес (Маринкин, 56), Нгамалё (Гладышев, 12, Маухуб, 74), Тюкавин (Сергеев, 74).

Предупреждения: Миронов, 23, Рубенс, 29, Сулейманов, 40, Тюкавин, 62, Бителло, 90.

Удаления: Мелёхин, 17, Рубенс, 39.

