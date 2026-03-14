"Исход был решён судьёй". В "Спартаке" раскритиковали арбитра матча с "Зенитом"

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао высказался о судействе в матче 21-го тура РПЛ против "Зенита".
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Функционер остался недоволен решениями рефери и заявил, что именно они повлияли на исход игры. Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0, при этом оба мяча были забиты после ударов с пенальти.

- В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решён судьёй и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи.

В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны, - передаёт слова спортдира красно-белых Metaratings.

Отметим, что после зимней паузы это уже четвертый матч подряд, в котором в ворота "Спартака" назначается пенальти.

"Спартак" с 35 баллами располагается на шестой позиции.

Опубликовал:
