"Исход был решён судьёй". В "Спартаке" раскритиковали арбитра матча с "Зенитом"

Функционер остался недоволен решениями рефери и заявил, что именно они повлияли на исход игры. Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0, при этом оба мяча были забиты после ударов с пенальти.
- В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решён судьёй и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи.
В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны, - передаёт слова спортдира красно-белых Metaratings.
Отметим, что после зимней паузы это уже четвертый матч подряд, в котором в ворота "Спартака" назначается пенальти.
"Спартак" с 35 баллами располагается на шестой позиции.