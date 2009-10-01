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Максим Канунников может вернуться в "Зенит"

"Зенит" интересуется нападающим "Рубина" Максимом Канунниковым утверждает "Спорт-Экспресс".

Одна из трансферных задач сине-бело-голубых в межсезонье – возвращение игроков, имеющих питерское футбольное образование. Канунников начал профессиональную карьеру именно в "Зените", впоследствии играл в "Томи" и "Амкаре", откуда перешел в "Рубин". В прошлом сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата забил 7 голов. В составе сборной России форвард провел 11 матчей.
Теги: Канунников Зенит Рубин Трансферы
Сегодня, 16:08
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28
(0)
№28 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это утка
Регистрация: 6.05.2016
№27 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Ksandos 2
А чем по факту , Джоджевич или Коко лучше Канунникова, например?

Джорджевич моложе, Кокорин талантливее.

Про Коко ты это серьезно? smiley
Регистрация: 22.09.2007
№26 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:32) #
  • -2
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Это усиление! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№25 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
В теории все так. На практике в среднем клубе с отсутствующей мотивацией у всех вокруг это малореально.

В смысле? Могилевец в Рубине и Ростове играл, в Зените плотно присел. Ионов в Кубани, а затем в Динамо дорос до уровня сборной. Петров несколько сезонов поиграл в Крыльях и Краснодаре - получил вызов в сборную. Канунников - то же самое. Постепенно игроки растут, и что-то у них получается при наличии какого-то таланта и упорства. Главное - как можно чаще играть, получать опыт, и это куда как реальнее в клубах попроще, где конкуренция поменьше
Регистрация: 16.03.2010
№24 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
Цитата: tiki
странная позиция...вместо того, что б помогать расти, продать за бесценок, а потом перекупить втридорога

Игрок должен сам пробивать себе дорогу. Бешеные бабки ему - плати, да еще и играть ему - помогай? так он на шею сядет и ножки свесит. Игрок должен доказать, что достоин места в основе. Если не готов - пусть набирается опыта в другой команде.. Ведь с опытом приходит и уверенность в себе.. Мало кто из молодых, играя с Данни, Жулиано, Шатовым и прочими, будет рисковать и брать игру на себя, заявлять о себе как о лидере. Это всё проявляется постепенно, сначала в командах, решающих более скромные задачи.. Соответственно, и цена на этих игроков будет расти.. Сидели бы они на лавке в Зените, выходили бы по 10-15 минут - вряд ли бы стали хотя бы теми, что есть сейчас. За это клуб и платит - за игроков, обретших опыт и уверенность в себе и готовых к конкуренции за место в составе

В теории все так. На практике в среднем клубе с отсутствующей мотивацией у всех вокруг это малореально. Особенно с российскими зарплатными ведомостями
Регистрация: 17.05.2017
№23 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:16) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
странная позиция...вместо того, что б помогать расти, продать за бесценок, а потом перекупить втридорога

Игрок должен сам пробивать себе дорогу. Бешеные бабки ему - плати, да еще и играть ему - помогай? так он на шею сядет и ножки свесит. Игрок должен доказать, что достоин места в основе. Если не готов - пусть набирается опыта в другой команде.. Ведь с опытом приходит и уверенность в себе.. Мало кто из молодых, играя с Данни, Жулиано, Шатовым и прочими, будет рисковать и брать игру на себя, заявлять о себе как о лидере. Это всё проявляется постепенно, сначала в командах, решающих более скромные задачи.. Соответственно, и цена на этих игроков будет расти.. Сидели бы они на лавке в Зените, выходили бы по 10-15 минут - вряд ли бы стали хотя бы теми, что есть сейчас. За это клуб и платит - за игроков, обретших опыт и уверенность в себе и готовых к конкуренции за место в составе
Регистрация: 16.03.2010
№22 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ksandos 2
А чем по факту , Джоджевич или Коко лучше Канунникова, например?

И поэтому надо купить Канунникова?
Цитата: tiki
Цитата: Saveger
Цитата: Бриг
Ходжиниязова тож можно было вернуть...из Дании...

Ходжаниязов, Могилевец, Гасилин - это всё потом. Пусть еще играют, в Зенит им еще рановато. Вот когда в сборной их будут иметь в виду, тогда можно будет их и для Зенита рассматривать

странная позиция...вместо того, что б помогать расти, продать за бесценок, а потом перекупить втридорога

Вот вот.
Регистрация: 21.03.2011
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
вместо того, что б помогать расти, продать за бесценок, а потом перекупить втридорога

"Помогать расти" - это как? Ставить в основу вопреки тому, что есть более сильные футболисты?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Цитата: Бриг
Ходжиниязова тож можно было вернуть...из Дании...

Ходжаниязов, Могилевец, Гасилин - это всё потом. Пусть еще играют, в Зенит им еще рановато. Вот когда в сборной их будут иметь в виду, тогда можно будет их и для Зенита рассматривать

странная позиция...вместо того, что б помогать расти, продать за бесценок, а потом перекупить втридорога


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№19 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Ходжиниязова тож можно было вернуть...из Дании...

Ходжаниязов, Могилевец, Гасилин - это всё потом. Пусть еще играют, в Зенит им еще рановато. Вот когда в сборной их будут иметь в виду, тогда можно будет их и для Зенита рассматривать
Регистрация: 16.03.2010
№18 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: Ksandos 2
А чем по факту , Джоджевич или Коко лучше Канунникова, например?

Джорджевич моложе, Кокорин талантливее.

Не-не..Я не про потенции, я про факт...
Регистрация: 19.03.2017
№17 Написал: Бриг (Сегодня, 16:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Ходжиниязова тож можно было вернуть...из Дании...
Регистрация: 21.11.2016
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:51) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ksandos 2
А чем по факту , Джоджевич или Коко лучше Канунникова, например?

Джорджевич моложе, Кокорин талантливее.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:50) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Skyline
собираем весь шлак?

мы его уже собрали (читай Кокорин)


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№14 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Во вот это другой разговор.
Этого берем smiley
А то Хамесов им подавай с Пьяничми и Диабалами.

Ну вы то понятно, любите тех кто Вам забивает, в ПАМЯТНЫХ для вас матчах


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№13 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:48) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
собираем весь шлак?


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Во вот это другой разговор.
Этого берем smiley
А то Хамесов им подавай с Пьяничми и Диабалами.
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А чем по факту , Джоджевич или Коко лучше Канунникова, например?
Регистрация: 19.03.2017
№10 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Канунников хорошо, свой воспитанник


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№9 Написал: avi23 Санкт Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ожидание: белотти, реальность:канунников


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Регистрация: 18.03.2011
№8 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: tiki
Цитата: Imp
А я то ожидал какого то чуда когда сказали что будет российских игроков брать

если честно, то ведь должна быть молодежь же
к чему покупать средних игроков из лиги, если можно дать шанс молодому?
просто маленький пример...к нам одновременно пришли Жирков и Карвальо...и много писали о том, что Жирков учился технике у Даниэля..и ведь реально помогла...
есть же опытные игроки, которые могут просто тупо помочь и научить молодого.и ведь это бесплатно

Это для отвода глаз Хотели своих воспитанников получайте
Регистрация: 20.05.2017
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
если честно, то ведь должна быть молодежь же
к чему покупать средних игроков из лиги, если можно дать шанс молодому?
просто маленький пример...к нам одновременно пришли Жирков и Карвальо...и много писали о том, что Жирков учился технике у Даниэля..и ведь реально помогла...

Вот-вот. Чем брать давно остановившегося в развитии Канунникова, лучше пробовать кого-нибудь из молодежки.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну это самое очевидное возвращение, с учетом того, что в Рубин за Бердыевым вероятно перейдет Полоз... Ну и какая-никакая конкуренция Кокорину, игрок на его позицию..
Другие очевидные варианты - Денисов, Ионов и Сергей Петров.. других питерских воспитанников, способных усилить хотя бы скамейку Зенита и стучащихся в состав сборной, просто нет.
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Imp
А я то ожидал какого то чуда когда сказали что будет российских игроков брать

если честно, то ведь должна быть молодежь же
к чему покупать средних игроков из лиги, если можно дать шанс молодому?
просто маленький пример...к нам одновременно пришли Жирков и Карвальо...и много писали о том, что Жирков учился технике у Даниэля..и ведь реально помогла...
есть же опытные игроки, которые могут просто тупо помочь и научить молодого.и ведь это бесплатно


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А я то ожидал какого то чуда когда сказали что будет российских игроков брать


--------------------
Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
надо брать smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Шинник»
даёшь еще один клуб-середняк.так это понимать?
да вброс это левый
хотя тот же Канунников не хуже Молло был бы
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
И на кой черт он нужен?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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