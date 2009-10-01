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Максим Канунников может вернуться в "Зенит"
"Зенит" интересуется нападающим "Рубина" Максимом Канунниковым утверждает "Спорт-Экспресс".
Одна из трансферных задач сине-бело-голубых в межсезонье – возвращение игроков, имеющих питерское футбольное образование. Канунников начал профессиональную карьеру именно в "Зените", впоследствии играл в "Томи" и "Амкаре", откуда перешел в "Рубин". В прошлом сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата забил 7 голов. В составе сборной России форвард провел 11 матчей.
Одна из трансферных задач сине-бело-голубых в межсезонье – возвращение игроков, имеющих питерское футбольное образование. Канунников начал профессиональную карьеру именно в "Зените", впоследствии играл в "Томи" и "Амкаре", откуда перешел в "Рубин". В прошлом сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата забил 7 голов. В составе сборной России форвард провел 11 матчей.
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