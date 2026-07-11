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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
ЛенинградецНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Балтика
6 - 0 6 0
ТиквешЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
16:00
ЦСКАНе начат
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Родина
19:00
ЧукаричкиНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

Сочи - Спартак Кострома. 19 июля 2026 18:00

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Стадион: Фишт
Сочи

            
 Первая лига

2 тур
   
        

        
        
        	

	




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Сочи Спартак Кострома Первая лига

     
        
        





        

            
                
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