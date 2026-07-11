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"Пари НН" официально сообщил о переименовании клуба
"Локомотив" разгромил "Акрон" в контрольном матче
Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026
Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
20
Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 - в 1/4 финала от Бельгии
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Урал - Енисей. 19 июля 2026 15:00
онлайн
Стадион:
Екатеринбург Арена
Екатеринбург
Первая лига
2 тур
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