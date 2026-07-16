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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
1 - 2 1 2
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Франция - Англия. 19 июля 2026 00:00

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 Чемпионат мира-2026

Матч за 3 место
   
        

        
        
        	

	




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