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Денис Терентьев на этой неделе может перейти в "Зенит"

"Зенит" интересуется защитником "Ростова" Денисом Терентьевым, информирует "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что трансфер может состояться уже на этой неделе. Футболист, играющий на позиции правого защитника, в прошлом сезоне провел 24 матча в чемпионате страны.
Теги: Терентьев Ростов Зенит Трансферы
Вчера, 23:19
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№16 Написал: Босх Россия (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Удар под дых.
ГЕНИЯ хотят перекупить...
Может и Пашку Могилевца за пару лямов обратно выкупите?
хахахахаха...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№15 Написал: Hitman (Сегодня, 00:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
это ваше законное место, на которое вы в будущем сезоне успешно вернетесь...

у тебя со зрением как Лис?таблица слева,вы и в этом году весь сезон кричали что скоро Спартак посыпется,а на деле оказались БОЛАМИ,с такими трансферами как Терентьев у зенита больше шансов быть около шестого места)

Цитата: syamtomov
Тем более, что через год год-другой, если верить Сарсания и Фурсенко - а почему им не верить? - "Зенит" будет играть в финале ЛЧ.

ну Фурсенко с Мутко всегда отвечают за базар smile
Регистрация: 20.04.2017
№14 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 00:02) #
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online

Цитата: Hitman
Цитата: syamtomov
Весь никак невозможно: половина игроков вслед за Бердыевым в "Рубин" переходят.

значит половину,но Бухаров это топ для зенита,лямов 15 не меньше))))

А Бухарова меньше, чем за 15 миллионов евро и не отдадут.
Хотя... smirk Тоже, по-моему, в "Рубин" намылился...
Но если личный контракт в районе 3 миллионов евро предложит ему "Зенит", то Бухаров, естественно, задумается.

Тем более, что через год год-другой, если верить Сарсания и Фурсенко - а почему им не верить? flushed - "Зенит" будет играть в финале ЛЧ. smile
Регистрация: 6.08.2008
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
шестиместное счастье

это ваше законное место, на которое вы в будущем сезоне успешно вернетесь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: Hitman (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Весь никак невозможно: половина игроков вслед за Бердыевым в "Рубин" переходят.

значит половину,но Бухаров это топ для зенита,лямов 15 не меньше))))
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:56) #
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online

Цитата: Hitman
скупите весь Ростов и будет вам шестиместное счастье

Весь никак невозможно: половина игроков вслед за Бердыевым в "Рубин" переходят. smile
О!
Там же ещё Тимофей Калачёв остался никем не купленный! flushed
Срочно его в "Зенит"!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Hitman (Вчера, 23:53) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
скупите весь Ростов и будет вам шестиместное счастье joy
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Плачь, Лига Евпрпы! Чкрез фрточку в нее просунута немытая морда самого Тереньтьева! Что значит, "это что за чмо деформированое"? Не деформирован, а напильником подточен, чтоб пролез в форточку!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№8 Написал: zenit4ik санкт петербург (Вчера, 23:37) #
  • +5
  •  (7)

может взять и просто подписать Бердыева?


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: СУДЬИ ЗА УШИ ВЫТАСКИВАЮТ "СПАРТАК" НА ПЕРВОЕ МЕСТО
Регистрация: 1.09.2011
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:36) #
  • -1
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online

Цитата: Дмитрий Волк
Такое ощущение, что новостники читают комменты и из них берут новые трансферы. :)

«Зенит» проявляет предметный интерес к правому защитнику Денису Терентьеву. 24-летний игрок является воспитанником «Зенита». Более того, даже сыграл один матч за основную команду в 2012 году.

В «Ростове» Терентьев отыграл два сезона. Портал Transfermarkt оценивает защитника в один миллион евро. Контракт Дениса с «Ростовом» рассчитан до 2018 года.

Источник: https://footballhd.ru/allnews
/premierliganews/185478-dlya-
manchini-priobretut-esche-odn
ogo-futbolista-rostova.html

У Манчини будет богатый выбор. smile
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Вчера, 23:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
так и Байрамяна купят
Регистрация: 4.10.2016
№5 Написал: ffora russia (Вчера, 23:31) #
  • +3
  •  (7)

ну да, домино в козла забивать по парам Терентьев - Новосельцев = Нобоа - Рязанцев
Регистрация: 24.05.2016
№4 Написал: Lestat Москва (Вчера, 23:30) #
  • +4
  •  (6)

Новосельцеву скучно одному на лавке smile
Регистрация: 26.03.2009
№3 Написал: vlees1 (Вчера, 23:26) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
взрывают трансферный рынок))
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Вчера, 23:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение, что новостники читают комменты и из них берут новые трансферы. :)
Регистрация: 2.04.2013
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 23:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Так пол Сити перешли
Пол Серии А тоже
Теперь за Ростовом дело


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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