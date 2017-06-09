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CAS рассмотрит апелляцию Романа Еременко на дисквалификацию 11 июля

Спортивный арбитражный суд (КАС) рассмотрит апелляцию финского футболиста ЦСКА Романа Еременко на двухлетнюю дисквалификацию 11 июля, сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

"Апелляция будет рассмотрена 11 июля", - цитирует Прокопца ТАСС.
Теги: Еременко ЦСКА Прокопец
Сегодня, 01:47
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