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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Федун: хоккейный матч на "Открытие Арене" провести невозможно, поле придется убить
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заявил, что домашний стадион клуба не приспособлен для проведения хоккейных матчей на открытом воздухе.
"Хоккейный матч на стадионе провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить.
Окупаемость стадиона? Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно", - цитирует Федуна ТАСС.
В 2015 году вице-президент хоккейного "Спартака" Валерий Каменский заявлял, что клуб рассматривает возможность проведения хоккейного матча на "Открытие Арене", однако реализовать это не удалось.
"Хоккейный матч на стадионе провести невозможно, конструкция не позволяет, поле тогда придется убить.
Окупаемость стадиона? Если бы не девальвация, он отбился бы достаточно быстро, лет за 10. Но с учетом девальвации сказать невозможно", - цитирует Федуна ТАСС.
В 2015 году вице-президент хоккейного "Спартака" Валерий Каменский заявлял, что клуб рассматривает возможность проведения хоккейного матча на "Открытие Арене", однако реализовать это не удалось.
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