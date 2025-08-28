Экс-футболист "Спартака" - о Пруцеве в "Локомотиве": усиливать конкурента не очень правильно

"Усиливать конкурента таким образом, мне кажется, не очень правильно. Да, я понимаю, что у Пруцева должна быть игровая практика, которой он не получает достаточно в "Спартаке". Но отдавать его ближайшему конкуренту в борьбе за медали... По меркам РПЛ это очень неплохой футболист, но у "Локо" на этой позиции есть отличные исполнители. Поэтому, мне кажется, Пруцеву и в "Локомотиве" будет тяжело выиграть конкуренцию за место в составе", - сказал Кечинов в интервью "РБ Спорт".
В четверг, 28 августа было объявлено о том, что "Спартак" продлил контракт с Данилом Пруцевым до 2028 года и отправил его в аренду в "Локомотив" до лета 2026 года.
В текущем сезоне Данил Пруцев провел за столичный "Спартак" во всех турнирах четыре матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт полузащитника с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
После шести сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками. Подопечные Деяна Станковича занимают восьмое место с восемью баллами в своем активе.