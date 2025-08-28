"У Кисляка четырехлетний контракт с ЦСКА, никакой опции выкупа нет. Мы намерены улучшить его финансовые условия, потому что считаем, он этого заслуживает", - цитирует Бабаева Legalbet.
Матвей Кисляк, играющий на позиции полузащитника, является воспитанником московского ЦСКА. Его нынешний контракт с родным клубом рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 10 матчах за команду во всех турнирах, забил один гол и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что этим летом в услугах футболиста сборной России был заинтересован турецкий "Галатасарай".
В ЦСКА заявили о намерении улучшить финансовые условия контракта Кисляка
Фото: ПФК ЦСКА