"Клуб не собирается отдавать Чалова в аренду или продавать в этом году? Федор - игрок ПАОКа. Он важный футболист для нашей команды", - цитирует представителя пресс-службы клуба Sport24.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПАОК может расстаться с российским форвардом Федором Чаловым.
27-летний Чалов выступает за ПАОК с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах за греческую команду и записал на свой счет 5+7 по системе гол плюс пас.
В ПАОКе прокомментировали будущее Чалова в клубе
Фото: ФК ПАОК