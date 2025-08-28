Матчи Скрыть

В ПАОКе прокомментировали будущее Чалова в клубе

В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос о возможном уходе из клуба российского форварда Фёдора Чалова.
Фото: ФК ПАОК
"Клуб не собирается отдавать Чалова в аренду или продавать в этом году? Федор - игрок ПАОКа. Он важный футболист для нашей команды", - цитирует представителя пресс-службы клуба Sport24.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ПАОК может расстаться с российским форвардом Федором Чаловым.

27-летний Чалов выступает за ПАОК с лета прошлого года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах за греческую команду и записал на свой счет 5+7 по системе гол плюс пас.

