Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне

"Железнодорожники", взявшие в прошлом году "золото" Чемпионата России, неплохо усилились этим летом. Rusfootball.info о том, как Юрий Сёмин будет искать место на поле новичкам команды, а также тем, кто ещё совсем недавно сделал "Локо" чемпионом.

"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне

Изначально ожидалось, что на Фёдоре Смолове трансферная эпопея чемпионов этим летом не закончится. Были все основания думать, что клуб пригласит ещё одного игрока - нападающего Антони Модеста. Президент "Локо" даже подписался на него в инстаграме, а это по нынешним временам в случае с официальными лицами футбола серьёзный жест (попробуйте сдержать улыбку). По крайней мере, до этого Геркус подписывался на все аккаунты игроков, которых "железнодорожники" потом приобретали.

Но сам же Геркус в день перехода Фёдора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив" заявил: "Мы проделали огромную работу этим летом. Подписали несколько отличных футболистов, в том числе чемпиона мира. Приобретением Смолова мы завершаем свою трансферную кампанию.

Так что у нас есть все основания считать, что Смолов - последний новичок "красно-зелёных", подписанный клубом в это трансферное окно.

Смолов нужен «Локомотиву», но нужен ли «Локомотив» Смолову?

В прошлом году "Локомотив", в основном, действовал в четыре защитника. Немногочисленные попытки сыграть в три центральных заканчивались неудачей, поэтому Юрий Сёмин решил отказаться от, наверное, главного футбольного тренда последних лет (спасибо Антонио Конте и его первому сезону в "Челси"). Чаще прочего "Локомотив" играл так.


Конечно, в плане кадров надо многое уточнить: вместо Рыбуся выходил Лысов, после зимы стал доступен Чорлука, заменявший Пейчиновича, в опорной зоне мелькал Тарасов, место Фарфана занимал Эдер или Ари, а сам перуанец уходил на правый фланг, где у нас расположился Антон Миранчук. Здесь более любопытная схема.

Потому что теперь её, судя по всему, придется менять.

Помимо Фёдора Смолова, с позицией которого всё довольно ясно, в команду пришли Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес. Интереснее всего с последним, именно он пока что выглядит главной причиной изменение схемы "красно-зелёных". С поляком, как и со Смоловым, более-менее ясно - он опорный полузащитник.

Чемпион мира в "Локомотиве". Ещё одно громкое приобретение

Пока что "железнодорожники" задействовали только одного новичка - Крыховяка. Он играл против московского "Спартака". Всё получилось довольно ожидаемо, поляк стал заменой для пары Тарасов-Коломейцев, насчёт которых даже у самых рьяных болельщиков "Локомотива" особенных иллюзий нет. Правда, в плане порчи собственной репутации Тарасов даст сто очков вперёд Коломейцеву, так что фигуры это не совсем равнозначные.

Схема "Локо" в игре против "Спартака" была той же, что и в большинстве матчей прошлого сезона. Правда, той эффективностью и не пахло. Юрию Павловичу надо что-то придумывать впереди, потому что пока что братья Миранчуки и особенно Фернандеш (человек, прекрасно находивший свободные пространства в позиционных - а это слабое место чемпионского "Локо" - атаках) не показывают того, что от них ждут. Результат - ноль голов в трех матчах сезона.

Единственное пока что изменение в "Локомотиве" - Крыховяк. Он провёл матч в опорной зоне, где помогал Денисову.

Теперь - что будет, когда на поле появится Хёведес. Этот вопрос самый сложный, ведь под немца надо кое-что поменять. Иначе не совсем понятно, зачем вообще стоило покупать такого игрока. На флангах он очень ограничен - в том смысле, что впереди он не сможет добавить качественной активности. Поэтому на данный момент Бенедикт выглядит как кандидат в центр обороны.

В таком случае надо либо сажать справляющихся со своими обязанностями Чорлуку и Кверквелию, либо расширяться до трёх. Более адекватным вариантом выглядит именно последнее решение. Попробуем представить, как в таком случае будет выглядеть схема "Локомотива".


И здесь начинаются проблемы, потому что из нашего поля зрения исчезают такие футболисты, как Фернандеш и Антон Миранчук. Их вообще довольно сложно использовать в схеме с тремя центральными защитниками, поскольку выгоднее всего Фернандеш выглядит именно левее. Антон Миранчук так же игрок более фланговый (сдвигаться ближе к краю ему удобнее, чем действовать в центре), несмотря на номинальную позицию центрального полузащитника. Раздвигать их на бровки при схеме в три центральных защитника - решение сомнительное, поскольку в таком случае пропадает одна из главных сильных сторон тактики с 3-мя защитниками - возможность насытить центр.

Тем более, нужно не забывать о лимите. Четыре защитника с иностранными паспортами. Выше можно использовать только двух легионеров. В таком случае Юрий Павлович, скорее всего, будет по-разному подходить к тактике в случае с внутренним чемпионатом и Лиге Чемпионов.

Что ж, если отправлять игроков на фланги не вариант, может, попробовать полуфланг? Получается интереснее. Расстановка в условиях лимита.


Правда, остается только один опорный полузащитник. Вряд ли Юрий Павлович пойдёт на такое. Если только с противниками, явно уступающими в классе. Впрочем, с ними - при усилении атакующего потенциала - можно играть в четыре защитника.


Кстати, вот и один из способов "разгрузиться" в плане иностранных паспортов. На левом фланге вполне может появиться Лысов, если будет необходимость.

А вот и вариант для Лиги Чемпионов. Что будет, если не ограничивать Юрия Семина в количестве легионеров.


***

Вариантов у "Локомотива" теперь очень много, угадать единственный - просто невозможно. Но это и есть главный момент, которого удалось добиться "железнодорожникам". У Юрия Семина теперь есть много способов изменить игру своей команды. Это - главное.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Смолов Крыховяк Хеведес
Сегодня, 17:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Неплохо Локо усилился.Пока только на бумаге конечно,но по именам конечно интересные люди пришли.


--------------------
Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.