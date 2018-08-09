"Трансферная кампания "Локомотива" завершена". О том, как чемпион будет играть в новом сезоне

"Железнодорожники", взявшие в прошлом году "золото" Чемпионата России, неплохо усилились этим летом.о том, как Юрий Сёмин будет искать место на поле новичкам команды, а также тем, кто ещё совсем недавно сделал "Локо" чемпионом.Изначально ожидалось, что на Фёдоре Смолове трансферная эпопея чемпионов этим летом не закончится. Были все основания думать, что клуб пригласит ещё одного игрока - нападающего Антони Модеста. Президент "Локо" даже подписался на него в инстаграме, а это по нынешним временам в случае с официальными лицами футбола серьёзный жест (попробуйте сдержать улыбку). По крайней мере, до этого Геркус подписывался на все аккаунты игроков, которых "железнодорожники" потом приобретали.Но сам же Геркус в день перехода Фёдора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив" заявил: "Мы проделали огромную работу этим летом. Подписали несколько отличных футболистов, в том числе чемпиона мира. Приобретением Смолова мы завершаем свою трансферную кампанию.Так что у нас есть все основания считать, что Смолов - последний новичок "красно-зелёных", подписанный клубом в это трансферное окно.В прошлом году "Локомотив", в основном, действовал в четыре защитника. Немногочисленные попытки сыграть в три центральных заканчивались неудачей, поэтому Юрий Сёмин решил отказаться от, наверное, главного футбольного тренда последних лет (спасибо Антонио Конте и его первому сезону в "Челси"). Чаще прочего "Локомотив" играл так.Конечно, в плане кадров надо многое уточнить: вместо Рыбуся выходил Лысов, после зимы стал доступен Чорлука, заменявший Пейчиновича, в опорной зоне мелькал Тарасов, место Фарфана занимал Эдер или Ари, а сам перуанец уходил на правый фланг, где у нас расположился Антон Миранчук. Здесь более любопытная схема.Потому что теперь её, судя по всему, придется менять.Помимо Фёдора Смолова, с позицией которого всё довольно ясно, в команду пришли Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес. Интереснее всего с последним, именно он пока что выглядит главной причиной изменение схемы "красно-зелёных". С поляком, как и со Смоловым, более-менее ясно - он опорный полузащитник.Пока что "железнодорожники" задействовали только одного новичка - Крыховяка. Он играл против московского "Спартака". Всё получилось довольно ожидаемо, поляк стал заменой для пары Тарасов-Коломейцев, насчёт которых даже у самых рьяных болельщиков "Локомотива" особенных иллюзий нет. Правда, в плане порчи собственной репутации Тарасов даст сто очков вперёд Коломейцеву, так что фигуры это не совсем равнозначные.Схема "Локо" в игре против "Спартака" была той же, что и в большинстве матчей прошлого сезона. Правда, той эффективностью и не пахло. Юрию Павловичу надо что-то придумывать впереди, потому что пока что братья Миранчуки и особенно Фернандеш (человек, прекрасно находивший свободные пространства в позиционных - а это слабое место чемпионского "Локо" - атаках) не показывают того, что от них ждут. Результат - ноль голов в трех матчах сезона.Единственное пока что изменение в "Локомотиве" - Крыховяк. Он провёл матч в опорной зоне, где помогал Денисову.Теперь - что будет, когда на поле появится Хёведес. Этот вопрос самый сложный, ведь под немца надо кое-что поменять. Иначе не совсем понятно, зачем вообще стоило покупать такого игрока. На флангах он очень ограничен - в том смысле, что впереди он не сможет добавить качественной активности. Поэтому на данный момент Бенедикт выглядит как кандидат в центр обороны.В таком случае надо либо сажать справляющихся со своими обязанностями Чорлуку и Кверквелию, либо расширяться до трёх. Более адекватным вариантом выглядит именно последнее решение. Попробуем представить, как в таком случае будет выглядеть схема "Локомотива".И здесь начинаются проблемы, потому что из нашего поля зрения исчезают такие футболисты, как Фернандеш и Антон Миранчук. Их вообще довольно сложно использовать в схеме с тремя центральными защитниками, поскольку выгоднее всего Фернандеш выглядит именно левее. Антон Миранчук так же игрок более фланговый (сдвигаться ближе к краю ему удобнее, чем действовать в центре), несмотря на номинальную позицию центрального полузащитника. Раздвигать их на бровки при схеме в три центральных защитника - решение сомнительное, поскольку в таком случае пропадает одна из главных сильных сторон тактики с 3-мя защитниками - возможность насытить центр.Тем более, нужно не забывать о лимите. Четыре защитника с иностранными паспортами. Выше можно использовать только двух легионеров. В таком случае Юрий Павлович, скорее всего, будет по-разному подходить к тактике в случае с внутренним чемпионатом и Лиге Чемпионов.Что ж, если отправлять игроков на фланги не вариант, может, попробовать полуфланг? Получается интереснее. Расстановка в условиях лимита.Правда, остается только один опорный полузащитник. Вряд ли Юрий Павлович пойдёт на такое. Если только с противниками, явно уступающими в классе. Впрочем, с ними - при усилении атакующего потенциала - можно играть в четыре защитника.Кстати, вот и один из способов "разгрузиться" в плане иностранных паспортов. На левом фланге вполне может появиться Лысов, если будет необходимость.А вот и вариант для Лиги Чемпионов. Что будет, если не ограничивать Юрия Семина в количестве легионеров.Вариантов у "Локомотива" теперь очень много, угадать единственный - просто невозможно. Но это и есть главный момент, которого удалось добиться "железнодорожникам". У Юрия Семина теперь есть много способов изменить игру своей команды. Это - главное.