СМИ: "Спартак" хочет 20 млн евро за Промеса

По информации прессы, "Спартак" назвал сумму, которую московский клуб хочет получить за переход футболиста. Голландец может продолжить карьеру в Лиге 1, в "Монако", куда недавно перебрался Александр Головин.По информации издания RMC Sport, "красно-белые" запросили за 26-летнего голландского футболиста 20 млн евро. В услугах Промеса заинтересованы и другие клубы. В первую очередь — "Бенфика" и "Севилья".В составе "Спартака" Промес выступает с 2014 года. В текущем сезоне футболист провел пять матчей, отметился забитым мячом и голевой передачей.