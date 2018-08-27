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СМИ: "Спартак" хочет 20 млн евро за Промеса

СМИ: "Спартак" хочет 20 млн евро за Промеса

По информации прессы, "Спартак" назвал сумму, которую московский клуб хочет получить за переход футболиста. Голландец может продолжить карьеру в Лиге 1, в "Монако", куда недавно перебрался Александр Головин.

По информации издания RMC Sport, "красно-белые" запросили за 26-летнего голландского футболиста 20 млн евро. В услугах Промеса заинтересованы и другие клубы. В первую очередь — "Бенфика" и "Севилья".

В составе "Спартака" Промес выступает с 2014 года. В текущем сезоне футболист провел пять матчей, отметился забитым мячом и голевой передачей.

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Теги: Спартак Промес Монако
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