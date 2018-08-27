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Федор Смолов: не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить

Федор Смолов: не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, забивший за "железнодорожников" свой первый гол, рассказал, что не особо сильно переживал по поводу двух первых игр за новую команду, в которых он не мог отличиться:

- Перед матчем тебе вручили награду лучшему игроку сезона. Дополнительная мотивация повторить это достижение?

- Двоякое впечатление. Я заработал эту награду, играя за "Краснодар". Сейчас я в "Локомотиве". Поставил для себя цель принести как можно больше пользы команде и вновь получить эту награду.

- Что для тебя значит первый гол за "Локомотив"? Показалось, что ты очень нервничал, потому что не получалось забить.

- Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.

- "Локомотив" начал забивать и побеждать. Получится развить успех?

- В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные, - приводит слова россиянина официальный сайт "Локомотива".

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Теги: Смолов Локомотив Краснодар
Сегодня, 11:03
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№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Тяжело Федору будет, при той манере, что есть у Локо ему нужно будет становиться Сычевым - открылся на грани оффсайда - одно касание - гол.
В принципе тоже самое что и в Краснодаре, но с меньшим катанием и пасовкой в атаке.
Если приспособится, то будет много забивать, если не сможет, то придется его перепродать, но за меньшие деньги.
Цитата: Svetliykenig
Был ты быком а стал пилоткой

Не, он футболистом был, а ты был и будешь прокладкой.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 12:35) #
  • -2
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online

Федя когда ты был в Урале пол года,вот там ты пахал как трактор у Тарханова!
не переживай,не расстраивайся,чемпионата мира у тебя уже никогда не будет!к Ване Урганту в гости сходи,тату новую сделай,тачку новую купи,заслужил.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: kruga (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
козел ты, федя. из-за чм ты им навсегда и останешься


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 11:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пережуест))) Пережевывай тщательней. Взрослый же мужик, а дебил-дебилом. У тебя не "в первом тайме не было моментов", ты таблом торговал, вместо того, чтоб моменты - искать и создавать.


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 11:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Был ты быком а стал пилоткой
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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