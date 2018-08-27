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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Федор Смолов: не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, забивший за "железнодорожников" свой первый гол, рассказал, что не особо сильно переживал по поводу двух первых игр за новую команду, в которых он не мог отличиться:
- Перед матчем тебе вручили награду лучшему игроку сезона. Дополнительная мотивация повторить это достижение?
- Двоякое впечатление. Я заработал эту награду, играя за "Краснодар". Сейчас я в "Локомотиве". Поставил для себя цель принести как можно больше пользы команде и вновь получить эту награду.
- Что для тебя значит первый гол за "Локомотив"? Показалось, что ты очень нервничал, потому что не получалось забить.
- Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.
- "Локомотив" начал забивать и побеждать. Получится развить успех?
- В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные, - приводит слова россиянина официальный сайт "Локомотива".
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