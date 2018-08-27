Федор Смолов: не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, забивший за "железнодорожников" свой первый гол, рассказал, что не особо сильно переживал по поводу двух первых игр за новую команду, в которых он не мог отличиться:- Двоякое впечатление. Я заработал эту награду, играя за "Краснодар". Сейчас я в "Локомотиве". Поставил для себя цель принести как можно больше пользы команде и вновь получить эту награду.- Нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить. У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.- В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные, - приводит слова россиянина официальный сайт "Локомотива".