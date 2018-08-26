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Екатеринбург Уфа
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Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова
Федор Смолов забил за "Локомотив" первый гол, который стал победным. Но 3 очка, как и в Самаре, железнодорожникам принес Гжегож Крыховяк.
Первый тайм родом из второго самарского
"Локомотив" как будто не заканчивал матч с "Крыльями". Такое ощущение сложилось после 45 минут встречи с махачкалинцами. "Анжи", который в матче со "Спартаком" только раз ударил в сторону ворот Максименко, против "Локо" много прибегал к чужой штрафной. И было удивительно, что команда Юрия Семина позволяет сопернику так действовать.
Вероятнее всего, это был план Юрий Павловича – заставить соперника раскрыться. Потому что в атаке "Локомотива" был настоящий кошмар. Против "Анжи", который приехал в Черкизово лишь бы не пропустить, железнодорожники не создали до перерыва ни одного момента. Миранчук опять пропал, Фернандеш по количеству партнеров в штрафной Дюпина определял бить ему или навешивать. Но не проходило у португальца ни то, ни другое. Смолов маячил где-то на линии офсайда, практически не встречаясь с мячом. И это уже никого не удивляло.
Понятно, что вскрывать "автобусы" – дело нелегкое. Но Юрия Павлович сам виноват в том, что первый тайм команда провалила. Игроки "Локо" максимально близко располагались друг к другу перед чужой штрафной, и тот же Кулик или Чайковский спокойно перекрывал сразу 2 соперников. Плюс еще слабые фулбэки. Лысов мало помогал Фернандешу на фланге, а Фарфан вообще не замечал забеганий Рыбуса. Отсюда и эта черкизовская тоска в первые 45 минут. В перерыве Юрий Павлович взбодрил команду. И оказалось, что надо было просто играть чуть-чуть быстрее.
Гжегож Крыховяк в роли локомотива
Денисову в опорной зоне тесно играть с кем-то. Игорь готов самостоятельно выжечь все перед своей штрафной, лишь бы команда победила. А в матче с "Анжи" "Локомотиву" вообще не требовалось держать на поле 2 опорников. Поэтому Семин и поднял Крыховяка чуть повыше, к чужой штрафной. А, по сути, поляк весь матч отыграл box-to-box и стал лучшим.
Он и в первом тайме создал единственный эпизод, более-менее напоминающий опасный, когда оказался у лицевой на фланге и забрасывал на дальнюю штангу, где Фарфан не смог замкнуть. Наверно, такие вещи должен был делать Лысов, но Крыховяк заметил проседание на краю и отправился выручать молодого партнера. Поляк вообще был как-то нереально заряжен, как будто матч с "Анжи" – это первый финал Лиги Европы в составе "Севильи". А ведь с таким желанием на поле должен выходить каждый.
У Крыховяка 2 удара по воротам (1 в створ), 45 передач (38 точных, 85%), 2 паса ключевых. Именно он своим забросом сделал так, что Федору Смолову было сложнее не забить. А ведь до этого эпизода Смолов дважды попадал в офсайд. А Крыховяк выдержал идеальную паузу, которая позволила Федору застыть на одной линии с защитником, а потом рвануть. Похоже, что Семину теперь придется поломать голову, где для команды эффективнее использовать Крыховяка. Поляк оказался полезен и ближе к атаке, но он также силен и в отборе.
Сейчас Крыховяк показывает уровень игры команды, которая претендует на чемпионство. Поляку все равно против кого выходить и на какой позиции выступать. Надолго хватит сил, а самое главное психологического настроя, чтобы встречу с любым соперником проводить на таком высоком уровне? Все зависит от тренера, да и от всей команды. Вот Миранчуки себя никак не могут заставить хотя бы чуть-чуть приблизиться к планке прошлого сезона.
Мацей Рыбус необходим в основе
Когда Рыбус на 55-ой минуте круто пальнул в дальний угол ворот Дюпина, забылось, что игру пропускает один из лучших в прошлом сезоне Владислав Игнатьев. Да и вообще, последний так расстроился, что не попал на чемпионат мира, что в этом чемпионате прежней прыти не показывает. В атаке его забеги не впечатляют, а в обороне в том же матче против "Спартака" его конкретно потрепал Квинси Промес.
Сегодня Рыбус был скорее вынужденной мерой. Но поляк за предоставленный шанс ухватился ногами, руками и зубами. 2 удара (1 из них голевой), 80 процентов точных передач, 1 отбор. Учитывая, что Рыбус хорош в созидании, странно, что Семин отрядил его играть ближе к центральной линии поля. Или же это был симметричный маневр с противоположным краем? В общем, Мацей стал одним из героев встречи. А в нынешнем состоянии "Локо" он способен взбодрить команду такими крутыми ударами, как сегодня.
"Анжи" – команда без нападения
Никто не ждал, что "Анжи" выйдет против чемпиона и начнет прессинговать "Локо", устраивать какие-то невероятные комбинации. Хотя может болельщики-оптимисты из Махачкалы и хотели этого. Но так беззубо играть впереди – это невозможно! "Нас очень сильно критикуют за игру в атаке, но мы пропускаем это мимо ушей", - заявил после матча Магомед Адиев. А зря пропускаете! Потому что атака "Анжи" – это что-то мрачное и темное. Темнее, чем рубашка главного тренера махачкалинцев.
Хорошо, с игры забивать, тем более сопернику, который на 3 головы выше классом, трудно. Но отработать стандарты-то? Угловые, штрафные. Что-то в матче можно получить, исполнить. Не просто же закидывать мяч в руки голкипера. А пока смотреть игру, когда "Анжи" переходит на чужую половину, невыносимо. Это мучительно даже для участников действа. Только "Томь", обанкротившаяся и выпустившая молодежь, смотрелась в атаке хуже нынешнего "Анжи".
Ротенберг вышел, судья поплыл
Возможно, любители конспирологии найдут в этих 2 фактах какую-то зависимость. А пока можно просто отметить события – Борис Ротенберг-младший открыл для себя сезон 2018-2019 года, проведя на поле 10 минут матча. Судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга за что-то обиделся на Соломона Кверквелию и поставил пенальти в ворота "Локо" настолько левый, что даже коммунисты этой левости позавидовали бы. Хорошо, что ошибка на исход встречи не повлияла.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Первый тайм родом из второго самарского
"Локомотив" как будто не заканчивал матч с "Крыльями". Такое ощущение сложилось после 45 минут встречи с махачкалинцами. "Анжи", который в матче со "Спартаком" только раз ударил в сторону ворот Максименко, против "Локо" много прибегал к чужой штрафной. И было удивительно, что команда Юрия Семина позволяет сопернику так действовать.
Вероятнее всего, это был план Юрий Павловича – заставить соперника раскрыться. Потому что в атаке "Локомотива" был настоящий кошмар. Против "Анжи", который приехал в Черкизово лишь бы не пропустить, железнодорожники не создали до перерыва ни одного момента. Миранчук опять пропал, Фернандеш по количеству партнеров в штрафной Дюпина определял бить ему или навешивать. Но не проходило у португальца ни то, ни другое. Смолов маячил где-то на линии офсайда, практически не встречаясь с мячом. И это уже никого не удивляло.
Понятно, что вскрывать "автобусы" – дело нелегкое. Но Юрия Павлович сам виноват в том, что первый тайм команда провалила. Игроки "Локо" максимально близко располагались друг к другу перед чужой штрафной, и тот же Кулик или Чайковский спокойно перекрывал сразу 2 соперников. Плюс еще слабые фулбэки. Лысов мало помогал Фернандешу на фланге, а Фарфан вообще не замечал забеганий Рыбуса. Отсюда и эта черкизовская тоска в первые 45 минут. В перерыве Юрий Павлович взбодрил команду. И оказалось, что надо было просто играть чуть-чуть быстрее.
Гжегож Крыховяк в роли локомотива
Денисову в опорной зоне тесно играть с кем-то. Игорь готов самостоятельно выжечь все перед своей штрафной, лишь бы команда победила. А в матче с "Анжи" "Локомотиву" вообще не требовалось держать на поле 2 опорников. Поэтому Семин и поднял Крыховяка чуть повыше, к чужой штрафной. А, по сути, поляк весь матч отыграл box-to-box и стал лучшим.
Он и в первом тайме создал единственный эпизод, более-менее напоминающий опасный, когда оказался у лицевой на фланге и забрасывал на дальнюю штангу, где Фарфан не смог замкнуть. Наверно, такие вещи должен был делать Лысов, но Крыховяк заметил проседание на краю и отправился выручать молодого партнера. Поляк вообще был как-то нереально заряжен, как будто матч с "Анжи" – это первый финал Лиги Европы в составе "Севильи". А ведь с таким желанием на поле должен выходить каждый.
У Крыховяка 2 удара по воротам (1 в створ), 45 передач (38 точных, 85%), 2 паса ключевых. Именно он своим забросом сделал так, что Федору Смолову было сложнее не забить. А ведь до этого эпизода Смолов дважды попадал в офсайд. А Крыховяк выдержал идеальную паузу, которая позволила Федору застыть на одной линии с защитником, а потом рвануть. Похоже, что Семину теперь придется поломать голову, где для команды эффективнее использовать Крыховяка. Поляк оказался полезен и ближе к атаке, но он также силен и в отборе.
Сейчас Крыховяк показывает уровень игры команды, которая претендует на чемпионство. Поляку все равно против кого выходить и на какой позиции выступать. Надолго хватит сил, а самое главное психологического настроя, чтобы встречу с любым соперником проводить на таком высоком уровне? Все зависит от тренера, да и от всей команды. Вот Миранчуки себя никак не могут заставить хотя бы чуть-чуть приблизиться к планке прошлого сезона.
Мацей Рыбус необходим в основе
Когда Рыбус на 55-ой минуте круто пальнул в дальний угол ворот Дюпина, забылось, что игру пропускает один из лучших в прошлом сезоне Владислав Игнатьев. Да и вообще, последний так расстроился, что не попал на чемпионат мира, что в этом чемпионате прежней прыти не показывает. В атаке его забеги не впечатляют, а в обороне в том же матче против "Спартака" его конкретно потрепал Квинси Промес.
Тепловая карта перемещений Мацея Рыбуса
Сегодня Рыбус был скорее вынужденной мерой. Но поляк за предоставленный шанс ухватился ногами, руками и зубами. 2 удара (1 из них голевой), 80 процентов точных передач, 1 отбор. Учитывая, что Рыбус хорош в созидании, странно, что Семин отрядил его играть ближе к центральной линии поля. Или же это был симметричный маневр с противоположным краем? В общем, Мацей стал одним из героев встречи. А в нынешнем состоянии "Локо" он способен взбодрить команду такими крутыми ударами, как сегодня.
"Анжи" – команда без нападения
Никто не ждал, что "Анжи" выйдет против чемпиона и начнет прессинговать "Локо", устраивать какие-то невероятные комбинации. Хотя может болельщики-оптимисты из Махачкалы и хотели этого. Но так беззубо играть впереди – это невозможно! "Нас очень сильно критикуют за игру в атаке, но мы пропускаем это мимо ушей", - заявил после матча Магомед Адиев. А зря пропускаете! Потому что атака "Анжи" – это что-то мрачное и темное. Темнее, чем рубашка главного тренера махачкалинцев.
Хорошо, с игры забивать, тем более сопернику, который на 3 головы выше классом, трудно. Но отработать стандарты-то? Угловые, штрафные. Что-то в матче можно получить, исполнить. Не просто же закидывать мяч в руки голкипера. А пока смотреть игру, когда "Анжи" переходит на чужую половину, невыносимо. Это мучительно даже для участников действа. Только "Томь", обанкротившаяся и выпустившая молодежь, смотрелась в атаке хуже нынешнего "Анжи".
Ротенберг вышел, судья поплыл
Возможно, любители конспирологии найдут в этих 2 фактах какую-то зависимость. А пока можно просто отметить события – Борис Ротенберг-младший открыл для себя сезон 2018-2019 года, проведя на поле 10 минут матча. Судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга за что-то обиделся на Соломона Кверквелию и поставил пенальти в ворота "Локо" настолько левый, что даже коммунисты этой левости позавидовали бы. Хорошо, что ошибка на исход встречи не повлияла.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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