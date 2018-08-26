Крыховяк тащит "Локомотив". Он сделал гол Смолова

Тепловая карта перемещений Мацея Рыбуса

Федор Смолов забил за "Локомотив" первый гол, который стал победным. Но 3 очка, как и в Самаре, железнодорожникам принес Гжегож Крыховяк."Локомотив" как будто не заканчивал матч с "Крыльями". Такое ощущение сложилось после 45 минут встречи с махачкалинцами. "Анжи", который в матче со "Спартаком" только раз ударил в сторону ворот Максименко, против "Локо" много прибегал к чужой штрафной. И было удивительно, что команда Юрия Семина позволяет сопернику так действовать.Вероятнее всего, это был план Юрий Павловича – заставить соперника раскрыться. Потому что в атаке "Локомотива" был настоящий кошмар. Против "Анжи", который приехал в Черкизово лишь бы не пропустить, железнодорожники не создали до перерыва ни одного момента. Миранчук опять пропал, Фернандеш по количеству партнеров в штрафной Дюпина определял бить ему или навешивать. Но не проходило у португальца ни то, ни другое. Смолов маячил где-то на линии офсайда, практически не встречаясь с мячом. И это уже никого не удивляло.Понятно, что вскрывать "автобусы" – дело нелегкое. Но Юрия Павлович сам виноват в том, что первый тайм команда провалила. Игроки "Локо" максимально близко располагались друг к другу перед чужой штрафной, и тот же Кулик или Чайковский спокойно перекрывал сразу 2 соперников. Плюс еще слабые фулбэки. Лысов мало помогал Фернандешу на фланге, а Фарфан вообще не замечал забеганий Рыбуса. Отсюда и эта черкизовская тоска в первые 45 минут. В перерыве Юрий Павлович взбодрил команду. И оказалось, что надо было просто играть чуть-чуть быстрее.Денисову в опорной зоне тесно играть с кем-то. Игорь готов самостоятельно выжечь все перед своей штрафной, лишь бы команда победила. А в матче с "Анжи" "Локомотиву" вообще не требовалось держать на поле 2 опорников. Поэтому Семин и поднял Крыховяка чуть повыше, к чужой штрафной. А, по сути, поляк весь матч отыграл box-to-box и стал лучшим.Он и в первом тайме создал единственный эпизод, более-менее напоминающий опасный, когда оказался у лицевой на фланге и забрасывал на дальнюю штангу, где Фарфан не смог замкнуть. Наверно, такие вещи должен был делать Лысов, но Крыховяк заметил проседание на краю и отправился выручать молодого партнера. Поляк вообще был как-то нереально заряжен, как будто матч с "Анжи" – это первый финал Лиги Европы в составе "Севильи". А ведь с таким желанием на поле должен выходить каждый.У Крыховяка 2 удара по воротам (1 в створ), 45 передач (38 точных, 85%), 2 паса ключевых. Именно он своим забросом сделал так, что Федору Смолову было сложнее не забить. А ведь до этого эпизода Смолов дважды попадал в офсайд. А Крыховяк выдержал идеальную паузу, которая позволила Федору застыть на одной линии с защитником, а потом рвануть. Похоже, что Семину теперь придется поломать голову, где для команды эффективнее использовать Крыховяка. Поляк оказался полезен и ближе к атаке, но он также силен и в отборе.Сейчас Крыховяк показывает уровень игры команды, которая претендует на чемпионство. Поляку все равно против кого выходить и на какой позиции выступать. Надолго хватит сил, а самое главное психологического настроя, чтобы встречу с любым соперником проводить на таком высоком уровне? Все зависит от тренера, да и от всей команды. Вот Миранчуки себя никак не могут заставить хотя бы чуть-чуть приблизиться к планке прошлого сезона.Когда Рыбус на 55-ой минуте круто пальнул в дальний угол ворот Дюпина, забылось, что игру пропускает один из лучших в прошлом сезоне Владислав Игнатьев. Да и вообще, последний так расстроился, что не попал на чемпионат мира, что в этом чемпионате прежней прыти не показывает. В атаке его забеги не впечатляют, а в обороне в том же матче против "Спартака" его конкретно потрепал Квинси Промес.Сегодня Рыбус был скорее вынужденной мерой. Но поляк за предоставленный шанс ухватился ногами, руками и зубами. 2 удара (1 из них голевой), 80 процентов точных передач, 1 отбор. Учитывая, что Рыбус хорош в созидании, странно, что Семин отрядил его играть ближе к центральной линии поля. Или же это был симметричный маневр с противоположным краем? В общем, Мацей стал одним из героев встречи. А в нынешнем состоянии "Локо" он способен взбодрить команду такими крутыми ударами, как сегодня.Никто не ждал, что "Анжи" выйдет против чемпиона и начнет прессинговать "Локо", устраивать какие-то невероятные комбинации. Хотя может болельщики-оптимисты из Махачкалы и хотели этого. Но так беззубо играть впереди – это невозможно! "Нас очень сильно критикуют за игру в атаке, но мы пропускаем это мимо ушей", - заявил после матча Магомед Адиев. А зря пропускаете! Потому что атака "Анжи" – это что-то мрачное и темное. Темнее, чем рубашка главного тренера махачкалинцев.Хорошо, с игры забивать, тем более сопернику, который на 3 головы выше классом, трудно. Но отработать стандарты-то? Угловые, штрафные. Что-то в матче можно получить, исполнить. Не просто же закидывать мяч в руки голкипера. А пока смотреть игру, когда "Анжи" переходит на чужую половину, невыносимо. Это мучительно даже для участников действа. Только "Томь", обанкротившаяся и выпустившая молодежь, смотрелась в атаке хуже нынешнего "Анжи".Возможно, любители конспирологии найдут в этих 2 фактах какую-то зависимость. А пока можно просто отметить события – Борис Ротенберг-младший открыл для себя сезон 2018-2019 года, проведя на поле 10 минут матча. Судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга за что-то обиделся на Соломона Кверквелию и поставил пенальти в ворота "Локо" настолько левый, что даже коммунисты этой левости позавидовали бы. Хорошо, что ошибка на исход встречи не повлияла.