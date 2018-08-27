Новости партнеров

"Монако" не ведет переговоры по Промесу

"Монако" не ведет переговоры по Промесу

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Монако" не ведет и не планирует начинать переговоры со "Спартаком" по поводу трансфера Квинси Промеса. По данным источника, 26-летний голландец даже не входит в список желаемых игроков монегасков.

Ранее французская радиостанция RMC Sport сообщила, что "красно-белые" запросили у "Монако" 20 миллионов евро за Промеса. Также, по данным радиостанции, на игрока претендуют "Севилья" и "Бенфика".

СМИ: "Спартак" хочет 20 млн евро за Промеса

«Спартак» сыграл лучший матч в сезоне, Каррера впервые обыграл «Динамо»
Теги: Промес Спартак Монако
Сегодня, 12:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: SVN (Сегодня, 12:53) #
  • -4
  •  (6)
online

Федун за 20 не отдаст Промеса и так было понятно!
Антоха будет прославлять Спартак,и вести команду к победам.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: kapronovivan (Сегодня, 12:53) #
  • -7
  •  (7)
online

Хотите прокачать свое тело, сделать его красивым как у спортсменов ?
Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели ---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.