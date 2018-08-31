Константин Зырянов: в Петербурге особый воздух – "Спартак" приезжает, получает и уезжает

Бывший полузащитник "Зенита", главный тренер молодежной команды Санкт-Петербурга Константин Зырянов поделился мнением о противостоянии "Зенита" и "Спартака":– Воздух у нас особый — на эту тему многие шутят. Вот "Спартак" приезжает, получает и уезжает (улыбается). Но если серьезно, то, мне кажется, дело здесь в сумасшедшей поддержке и в том, что на "Спартак" в "Зените" никого настраивать не надо. Поэтому искры на поле и летят.– Нет. Сама игра мне интереснее.– Этим в основном занимаются те, кто выиграл. В прошлом году после 5:1 на арене "Санкт-Петербург" подколок от "Спартака" почему-то не читал. Или после поражения в Москве их не было от "Зенита". Но, на мой взгляд, и над уступившим подтрунивать неправильно. Надо уметь выигрывать и уважать проигравших — это первое.Второе — жизнь все возвращает. Впрочем, как бы ни сложилось на этот раз, матч, как всегда, никого не оставит равнодушным, – приводит слова Зырянова "Матч ТВ".фото: sportbox.ru