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Константин Зырянов: в Петербурге особый воздух – "Спартак" приезжает, получает и уезжает

Константин Зырянов: в Петербурге особый воздух – "Спартак" приезжает, получает и уезжает

Бывший полузащитник "Зенита", главный тренер молодежной команды Санкт-Петербурга Константин Зырянов поделился мнением о противостоянии "Зенита" и "Спартака":

– Игры этих соперников в Петербурге в последнее время получаются результативными. В чем тут дело?

– Воздух у нас особый — на эту тему многие шутят. Вот "Спартак" приезжает, получает и уезжает (улыбается). Но если серьезно, то, мне кажется, дело здесь в сумасшедшей поддержке и в том, что на "Спартак" в "Зените" никого настраивать не надо. Поэтому искры на поле и летят.

– Вам интересно читать и смотреть, как перед матчем стороны подкалывают друг друга?

– Нет. Сама игра мне интереснее.

– После матча шпилек тоже бывает немало.

– Этим в основном занимаются те, кто выиграл. В прошлом году после 5:1 на арене "Санкт-Петербург" подколок от "Спартака" почему-то не читал. Или после поражения в Москве их не было от "Зенита". Но, на мой взгляд, и над уступившим подтрунивать неправильно. Надо уметь выигрывать и уважать проигравших — это первое.

Второе — жизнь все возвращает. Впрочем, как бы ни сложилось на этот раз, матч, как всегда, никого не оставит равнодушным, – приводит слова Зырянова "Матч ТВ".

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фото: sportbox.ru
Теги: Спартак Зенит Зырянов
Сегодня, 10:00
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(9)
№16 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:06) #
  • -4
  •  (6)

Тебя Кафельников чтоле покусал ?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Костя, мы уже поняли, что воздух в Питере особый...., он наилучшим образом сказывается на возглавляемым тобой до недавнего времени Зенит 2..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Прочитал заголовок, хотел тоже привести аналогию с Динамо, где было много понтов до матча. А по тексту все довольно умеренно и здраво
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: Sesk (Сегодня, 11:35) #
  • +1
  •  (5)

Это верно, что жизнь все возвращает. Радовался Савиди, что унизил Спартак, ну так и его унизили.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№12 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
главный матч сезона - со Спартаком

опять все перепутал, это для вас главный, про не удаление Кришито до сих пор ноете


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 11:20) #
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Этот особый воздух как правило создавал Вилков.посмотрим,что будет без него...
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:08) #
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  •  (9)
online

ПРИЕЗЖАЕТ, ПОЛУЧАЕТ И УЕЗЖАЕТ

Песенки поёт похрюкивая ) Все как всегда, обычные дорожные напевы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:04) #
  • +5
  •  (5)

Костя прав в одном, такие дерби делают жизнь интереснее и футболистов мотивируют
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:51) #
  • +5
  •  (7)
online

Сибирячок,
Ну он все поделу сказал.никого не обидел. К зарьянову есть уважение ,как к человеку,так и к игроку.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:46) #
  • -6
  •  (24)
online

Дело не в воздухе, а в комплексах. Для Зины главный матч сезона - со Спартаком. Ради него вчера чумазые чуть не влетели говномольде, просто мертвейшей говнокоманде из мертвого говночемпионата.

Всегда будет перед матчем Миллер в раздевалке - накачивать голубоватую дружину,
которую типа не надо, отдельные бабуси за победу в этом матче, антураж на випах из всей голубой гоблинской правящей пиздобратии, и все-все-все, чтобы провинции в очередной раз показать свой вывернутый грязный пупок второстоличности. Парад уродов.

А вы про воздух..... Это газ.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№6 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 10:35) #
  • -12
  •  (14)

Конечно воздух другой. Там же бомжи с газовонючками играют. Вот вонь и стоит. И эти бомжи по полной в Москве получают.
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:26) #
  • -7
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Кариоке ты это напиши. Эменике тоже в курсе. Понтоваться не надо, а то опять обзырянишься, лошара.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:16) #
  • -11
  •  (27)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: пушкин
Для сравнения: слова быдлокафельникова, и слова великого футболиста, на одну и ту же тему. И кто-то еще спорит с тем, что в каждой свинье бурлит навозная куча высокомерия, презрения и надменности, и задаётся вопросом, почему никто не уважает свинячий клуб, и почему их в принципе зовут свиньями?


прочирикал баклан, роясь в мусорном баке..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 10:16) #
  • -9
  •  (19)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да.воздух там особый. Запах голубой устрицы
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
После Вчерашней игры..Будет наоборот Зенит получит и уезжай не надо !!
Вчера Зенит так скверно играл и не помню когда он хуже играл..Жесть !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: пушкин спб (Сегодня, 10:12) #
  • +1
  •  (29)
Болеет за:
«Зенит»
Для сравнения: слова быдлокафельникова, и слова великого футболиста, на одну и ту же тему. И кто-то еще спорит с тем, что в каждой свинье бурлит навозная куча высокомерия, презрения и надменности, и задаётся вопросом, почему никто не уважает свинячий клуб, и почему их в принципе зовут свиньями?


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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