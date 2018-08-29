Евгений Кафельников: посмотрю на "баклан-арену"

Бомжи! Взял билет до вашего прекрасного города на 2е число. Буду болеть за самый ВЕЛИКИЙ и ЛУЧШИЙ клуб России @fcsm_official ,а также на баклан-арену посмотрю?. Жди там меня @radimov02 — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) August 29, 2018

Олимпийский чемпион по теннису и популярный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере сообщил, что отправляется в Санкт-Петербург на матч 6-го тура, в котором "красно-белые" сыграют с "Зенитом".фото: interfax.ru