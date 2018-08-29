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Евгений Кафельников: посмотрю на "баклан-арену"

Евгений Кафельников: посмотрю на "баклан-арену"

Олимпийский чемпион по теннису и популярный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере сообщил, что отправляется в Санкт-Петербург на матч 6-го тура, в котором "красно-белые" сыграют с "Зенитом".



фото: interfax.ru
Теги: Кафельников Зенит Спартак
Сегодня, 14:30
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23
(2)
№23 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Для сравнения несколько цифр.
Открытие арена / стадион Крестовский
Строился - 8 лет/10 лет
Вместимость (тыс.) - 45/68
Цена (млрд.руб.) - 25/41
Цена (в тыс.руб/чел.) - 559/603
Цена (тыс.руб/м.кв.) - 585/140
Общая площадь помещений (кв.м.) 42 749/ 288 737,5 (ну, разница всего то, почти в 7 раз)
такие "мелочи", как выкатное поле и раздвижную крышу, я не упоминаю)

Кафелю будет на что взглянуть..если, конечно, сможет осилить)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№22 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:03) #
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online

Надеюсь, его там встретят?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№21 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Борща опять нажравшись.
Свинья лежала на боку
В мечтах витала мутных
Каков борщец , таков и клуб
Сказал ей дуб
И рухнув придавил свинью.


Все пятнадцать миллионов
Клюют крышу стадиона.
Не учёные мужи,
А бакланы и бомжи.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:00) #
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online

Цитата: KOZbIPb
что движет человеком писать в таком стиле?

То же , что и тебя. То что он великий российский теннисист, это не значит, что он далек от народа, он простой парень И может писать что хочет. По моему он рамки не переходит. Глум. Его читают в твитере. Он пишет и говорит то, что от него хотят читать и слышать.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№19 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 14:57) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Английские ученые установили что Кафельников родной брат губошлепа, а Назаров их папа.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№18 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
С пановым парочка знатная, мыслительный процесс одинаков у обоих.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№17 Написал: пушкин спб (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Buiser812
пишет как дворник из деревни...

В болельщицкой среде свиней аристократов по пальцам пересчитать, преимущественно одни пастухи и дворники, тч ничего особенного.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Buiser812
Олимпийский чемпион, а пишет как дворник из деревни...
Мир становится каким-то не таким

ты пасматри, какой чувствительный бАлельщик зенита.

вы же вчера млять массово аплодировали приблатнённым постам Радимова,поддерживая и восторгаясь его остроумием и находчивостью в адрес Глушакова


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (4)
online

Борща опять нажравшись.
Свинья лежала на боку
В мечтах витала мутных
Каков борщец , таков и клуб
Сказал ей дуб
И рухнув придавил свинью.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
На месте владельца стадиона, не грех ему и пня под ср.аку дать, и отправить восвояси.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№13 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Химки»
Вдуй им там под хвост
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
я конечно понимаю, что человек всю жизнь мячик через сетку перекидывал, но выглядит он поумнее чем есть на самом деле
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: xarm Питер (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
отвесят п.издюдей твоему великому и могучему .


--------------------
Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Обычное быдло...как те, с видео, в Краснодаре...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Николай Вакрапов (Сегодня, 14:37) #
  • -6
  •  (6)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычита---- https://utka.su/LjnFy
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
что движет человеком писать в таком стиле?

у блессина и кота yura спроси.
Это мастера того же жанра.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Buiser812 (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Олимпийский чемпион, а пишет как дворник из деревни...
Мир становится каким-то не таким


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:37) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Сам себя опускает


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
что движет человеком писать в таком стиле?


наверное, то же, что и АУЕшные посты Радимова .
а может, просто органическое неприятие всего, что построено за счёт средств, спижженых из бюджетов непостроенных в итоге школ, детсадов, больниц.
и всех тех, кто гордится такими постройками,считая их лучшим стадионом страны...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну после свинарни-арены есть на что посмотреть.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: jarny (Сегодня, 14:33) #
  • 0
  •  (10)

уровень троллинга - третьеклассник. не хватает только уморительных шуток про 300
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:33) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Идиот
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
что движет человеком писать в таком стиле?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
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