Новости партнеров

Кафельников: Жиго с Джикией уничтожат Дзюбу

Кафельников: Жиго с Джикией уничтожат Дзюбу

Бывший теннисист и популярный болельщика "Спартака" Евгений Кафельников поделился своими ожиданиями от матча "Зенит" - "Спартак":

- "Зенит" всегда славился тем, что у него было несколько равноценных составов и тренер мог проводить ротацию. Думаю, что сейчас аналогичная ситуация. На игру с "Мольде" может выйти один состав, на матч со "Спартаком" – другой. Такая же ситуация и у "Спартака". Мы можем выпускать одних футболистов на матчи Лиги Европы, а других — на встречи чемпионата России. Поэтому я не думаю, что это как-то скажется на результате или на том, что "Зенит" провёл дополнительный матч на этой неделе.

Забьёт ли Дзюба? Его уничтожат Жиго вместе с Джикией. Ещё и в воротах Александр Максименко, поэтому я вообще не переживаю. Если Дзюба думает, что забьёт гол "Спартаку", то он глубоко ошибается, - приводит слова бывшего теннисиста Sportbox

Евгений Кафельников: посмотрю на "баклан-арену"

фото: gamesetmatch.ru
Теги: Кафельников Дзюба Зенит Спартак
Сегодня, 08:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(3)
№13 Написал: Buiser812 (Сегодня, 09:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Катрапс,

Да пусть говорит, только перед тем как сказать подумать надо... С чего он так уверен в Максименко??? ладно Джикия и Жиго еще понятно, уже опытные, а этот то...


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 09:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
кЛОУН
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 09:18) #
  • +2
  •  (2)

ну все-ставлю на хет-трик Дзюбы smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 09:12) #
  • 0
  •  (0)
online

Игра будет равна, играть будут...
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 09:10) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Заткнулся бы уже Кафельников, xepню какую-то несет...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:02) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Снимут стружку с Буратины
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 09:00) #
  • +3
  •  (3)

не нужно шапкозадирательского настроения, матч будет сложный для обеих команд


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 08:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smile smile smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 08:55) #
  • +2
  •  (6)
online

laughing laughing laughing

Шутка дня.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 08:55) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сложно выделить фаворита, у каждой команды есть минусы и плюсы. Вообще этот матч многое покажет.
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 08:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Блаблабол
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 08:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну там матч на 3 результата.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 08:49) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смотри кабы опять связки не порвал уничтожая
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.