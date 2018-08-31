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Промес обратился к болельщикам (видео)

Промес обратился к болельщикам (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, который в скором времени переберется в испанскую "Севилью", обратился к болельщикам московского клуба.

- Я надеюсь, вам понравилось шоу маски, - написал он в инстаграме и опубликовал видео.

I hope you enjoyed the MASK show..? ? ? #QP10 #MASK #Spartak @mask.qp

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В составе "красно-белых" Промес отмечал забитые мячи в своем стиле - будто он надевает и снимает маску.

Чуть позже в твиттере появилось обращение:

- Я покидаю замечательную семью, но я навсегда останусь её частью. Спасибо вам за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе. Мы достигли многого, я никогда этого не забуду. Сейчас наступает новая глава моей жизни. Еще увидимся!



Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих это

Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока
Теги: Промес Спартак Севилья
Сегодня, 11:41
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(7)
№15 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
Ты что, епнутый ? Это твоё спасибо за все то, что он дал команде за эти 4 года ?

Он дурачек. Во многом благодаря промесу, ваш вечно тикающий счетчик остановился.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№14 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 12:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо и удачи!


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:32) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Антохи за все, лучший легионер в истории Спартака ! Удачи в дальнейшей карьере


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№12 Написал: trent (Сегодня, 12:32) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за всё! И удачи!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№11 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
А я считаю, что Квинси очень круто сделал. Это как минимум стильно для молодого поколения. Квинси развивает свой придуманный бренд qp - маска, такого нет ни у кого.

По сравнению с японским видео от цкг небо и земля:)
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:28) #
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Цитата: Ramzes
Ты что, епнутый ? Это твоё спасибо за все то, что он дал команде за эти 4 года ? Глор, съепись на*уй.

Глор ? Лол . 28 лет с командой , и в горе и радости ! Ты веткой ошибся , иди агрись на мадридистов тупое животное .

С игроками , которые не тянут и деградируют - расстаются! - это реалии всего командного спорта . Если ты живешь прошлым , то давайте за былые заслуги кого попало брать !? Ну можно вздрочнуть на Спартак Романцева наконец , но что сейчас ? Парень уже больше года не играет в футбол , он никакущий и вносил дисбаланс в игре команды . Спасибо ему большое за былое , но жизнь продолжается .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№9 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:27) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Думал, он скажет: "Я устал, я ухожу".

Знаменитая фраза Халка
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: Клим Климов (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (3)
online

Очень жаль. Мало качественных игроков приходят в РФПЛ, а тем более которые заиграли бы в Спартаке.
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
№7 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 12:16) #
  • -3
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Болеет за:
«Барселона»
Цитата: iDEAD
ШОУ МАСКИ ! обожежтымой , слишком много стал болтать и думать какой ты хороший и крутой . Хорошо , что ты уходишь . В последнее время занимал чужое место на поле


Ты что, епнутый ? Это твоё спасибо за все то, что он дал команде за эти 4 года ? Глор, съепись на*уй.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Маски... лучше бы сказал болельщикам несколько слов, поблагодарил за поддержку и веру в него.
Нарцисс.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:09) #
  • -3
  •  (3)

Думал, он скажет: "Я устал, я ухожу".
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:04) #
  • -4
  •  (10)

ШОУ МАСКИ ! обожежтымой , слишком много стал болтать и думать какой ты хороший и крутой . Хорошо , что ты уходишь . В последнее время занимал чужое место на поле
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 12:00) #
  • -2
  •  (4)

Не тот матч воскресный будет без него. Получит Спартак...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да грустно что Квинси ушел, жизнь на этом не кончается придет другой лидер.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 11:57) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Когда же устаканится его переход. Задрали совсем. Других новостей нет?
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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