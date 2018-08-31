Промес обратился к болельщикам (видео)

I’m leaving the amazing @fcsm_official family as a player for now, but I’ll always be part of it. Thank you for all the beautiful moments that we created together, we achieved things that I’ll never forget. It’s time for a new chapter in my journey. We’ll meet again! #QP ? pic.twitter.com/pVKqoOxiYd — Quincy Promes (@QPromes) August 31, 2018

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, который в скором времени переберется в испанскую "Севилью", обратился к болельщикам московского клуба.- Я надеюсь, вам понравилось шоу маски, - написал он в инстаграме и опубликовал видео.В составе "красно-белых" Промес отмечал забитые мячи в своем стиле - будто он надевает и снимает маску.Чуть позже в твиттере появилось обращение:- Я покидаю замечательную семью, но я навсегда останусь её частью. Спасибо вам за все прекрасные моменты, которые мы создали вместе. Мы достигли многого, я никогда этого не забуду. Сейчас наступает новая глава моей жизни. Еще увидимся!