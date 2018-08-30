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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока
Судя по последним новостям, связанным с Промесом и «Севильей», голландец все-таки уедет в ближайшее время покорять Испанию. Это уже не сбивчивые слухи, а информационный поток, возникающий только в те моменты, когда насчет перехода известно, что он наверняка состоится. Самое время понять, что даст этот трансфер «красно-белым» - и чего лишит.
Промес «пересидел»
Несмотря на затертость в последнее время этого тезиса, он верен. Переходить на более тяжелые условия – имеются в виду футбольные – следует на пике игровой формы. Промес этого не сделал, и уже неважно, вина здесь игрока или клуба. Адаптироваться в новом чемпионате Промесу будет куда сложнее.
Ну а «Спартаку» по этой причине надо срочно продавать футболиста – прямо сейчас, не дотягивая до зимы ни в коем случае. В тех реалиях, которые Квинси перерос, он будет только киснуть. Не имея реальных вызовов, того, чего он еще не преодолел, Промес откатится назад.
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё
С этой стороны, «Спартак» все делает правильно – от голландца клуб получил максимум, его цикл в стане Народной команды завершен. Он уже громил ЦСКА, пятнадцать лет до того унижавший «красно-белых», выигрывал чемпионство, прошел с командой Лигу Чемпионов. Дважды не войдешь в одну реку, - у Промеса не будет той мотивации, что была раньше, даже при условии добросовестного отношения к обязательствам перед клубом.
Квинси Промес: следую за своей мечтой
Каррере придется думать, но не очень сильно
Безболезненным расставание с Квинси для команды не пройдет точно. Даже если убрать сейчас чисто игровые моменты, рассуждения о том, кто будет разрывать на левом фланге после исчезновения голландца, останется вопрос ментальности. Промес это класс, это определенный уровень, даже немного бренд. Его уход ощутимо повлияет на общее ощущение команды самой себе. Как минимум, «Спартак» немного сбавит в уверенности.
Первой заменой Квинси выглядит Александр Ташаев. Видимо, Каррера брал молодого флангового полузащитника и с расчетом на то, чтоб залатать левый край после того, - чувствовалось, что, скорее всего, это произойдет – как Промес покинет Москву.
Александр отлично себя ощущает на левом фланге. В «Динамо» он раскрывался именно слева, лишь потом он неожиданно для многих стал футболистом именно правого края, так что вряд ли москвичи испытают кадровый дефицит.
Иные причины
Финансы тоже играют роль, «красно-белые» умудрились не перешагнуть через ПАОК и остаться в Лиге Европы. Конечно, ситуация в «Спартаке» не столь тяжелая, как в том же ЦСКА, который плотно зависит от дотаций УЕФА, но вряд ли владельцы москвичей захотят добавлять в бюджет клуба что-то из своих средств. Так что день от продажи Промеса придутся очень кстати.
Что говорит главный тренер?
Каррера отвечал на вопросы об уходе Квинси так, будто не был готов к отъезду голландца:
- У вас есть, кем заменить Квинси в случае ухода?
- Будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.
- Если Квинси уйдет, времени почти нет...
- Да это будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.
Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих это
Это, честно говоря, немного удивляет. Было очевидно, что Промес куда-нибудь уйдет наверняка, иначе это будет настоящий провал для «Спартака». Абсолютно понятно, почему с Антошкой, как его называют, не хотят расставаться болельщики, которые успели полюбить голландца, но клуб и Каррера вместе с ним должен был понимать, что они и так упустили идеальную возможность.
Так или иначе, здесь на руку главному тренеру сыграет вылет из Лиги Чемпионов. Потому что потеря Промеса в условиях борьбы за чемпионство и выступлениях в Лиге Европы совсем не так страшна, как та же самая утрата, но с Лигой Чемпионов на носу.
Кому отъезд на пользу?
В первую очередь тем, кто не может в «Спартаке» пробиться в стартовый состав и даже не входит в игру с замен. Конечно, это Педро Роша, самый ощутимый провал скаутской службы «красно-белых» за последнее время. Поскольку бразилец игрок фланга, для него это общее несчастье болельщиков Народной команды сойдет за великое благо. Свой шанс он получит наверняка, если Каррера не продолжит зверствовать.
Второй игрок, которому может улыбнуться удача, - Ханни. Он, конечно, игрок центра поля, а не фланга, но так или иначе конкуренция внутри клуба снизится, поэтому, скорее всего, у него тоже будет возможность реанимировать себя в «Спартаке».
***
Отъезд Квинси – отличная возможность для «Спартака» заработать, а для некоторых игроков «красно-белых» наконец-то выйти из немилости тренера. Все-таки это не дело, когда пара явных усилений закончилась тем, что футболисты сидят в глухом запасе и не имеют даже возможности толком показать себя.
Асхабадзе: не так давно Промес стоил дороже
Тем более, что в будущем за Промеса больше не дадут. Идеальный момент продажи и так упущен.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: surfingbird.com
spartak-msk.ru
http://sportdialog.ru
Промес «пересидел»
Несмотря на затертость в последнее время этого тезиса, он верен. Переходить на более тяжелые условия – имеются в виду футбольные – следует на пике игровой формы. Промес этого не сделал, и уже неважно, вина здесь игрока или клуба. Адаптироваться в новом чемпионате Промесу будет куда сложнее.
Ну а «Спартаку» по этой причине надо срочно продавать футболиста – прямо сейчас, не дотягивая до зимы ни в коем случае. В тех реалиях, которые Квинси перерос, он будет только киснуть. Не имея реальных вызовов, того, чего он еще не преодолел, Промес откатится назад.
Валерий Рейнгольд: Промес неправильно поступил по отношению к "Спартаку". Клуб дал ему всё
С этой стороны, «Спартак» все делает правильно – от голландца клуб получил максимум, его цикл в стане Народной команды завершен. Он уже громил ЦСКА, пятнадцать лет до того унижавший «красно-белых», выигрывал чемпионство, прошел с командой Лигу Чемпионов. Дважды не войдешь в одну реку, - у Промеса не будет той мотивации, что была раньше, даже при условии добросовестного отношения к обязательствам перед клубом.
Квинси Промес: следую за своей мечтой
Каррере придется думать, но не очень сильно
Безболезненным расставание с Квинси для команды не пройдет точно. Даже если убрать сейчас чисто игровые моменты, рассуждения о том, кто будет разрывать на левом фланге после исчезновения голландца, останется вопрос ментальности. Промес это класс, это определенный уровень, даже немного бренд. Его уход ощутимо повлияет на общее ощущение команды самой себе. Как минимум, «Спартак» немного сбавит в уверенности.
Первой заменой Квинси выглядит Александр Ташаев. Видимо, Каррера брал молодого флангового полузащитника и с расчетом на то, чтоб залатать левый край после того, - чувствовалось, что, скорее всего, это произойдет – как Промес покинет Москву.
Александр отлично себя ощущает на левом фланге. В «Динамо» он раскрывался именно слева, лишь потом он неожиданно для многих стал футболистом именно правого края, так что вряд ли москвичи испытают кадровый дефицит.
Иные причины
Финансы тоже играют роль, «красно-белые» умудрились не перешагнуть через ПАОК и остаться в Лиге Европы. Конечно, ситуация в «Спартаке» не столь тяжелая, как в том же ЦСКА, который плотно зависит от дотаций УЕФА, но вряд ли владельцы москвичей захотят добавлять в бюджет клуба что-то из своих средств. Так что день от продажи Промеса придутся очень кстати.
Что говорит главный тренер?
Каррера отвечал на вопросы об уходе Квинси так, будто не был готов к отъезду голландца:
- У вас есть, кем заменить Квинси в случае ухода?
- Будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.
- Если Квинси уйдет, времени почти нет...
- Да это будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.
Бомбардир, лидер, легенда. 4 года Промеса в "Спартаке" в цифрах, подтверждающих это
Это, честно говоря, немного удивляет. Было очевидно, что Промес куда-нибудь уйдет наверняка, иначе это будет настоящий провал для «Спартака». Абсолютно понятно, почему с Антошкой, как его называют, не хотят расставаться болельщики, которые успели полюбить голландца, но клуб и Каррера вместе с ним должен был понимать, что они и так упустили идеальную возможность.
Так или иначе, здесь на руку главному тренеру сыграет вылет из Лиги Чемпионов. Потому что потеря Промеса в условиях борьбы за чемпионство и выступлениях в Лиге Европы совсем не так страшна, как та же самая утрата, но с Лигой Чемпионов на носу.
Кому отъезд на пользу?
В первую очередь тем, кто не может в «Спартаке» пробиться в стартовый состав и даже не входит в игру с замен. Конечно, это Педро Роша, самый ощутимый провал скаутской службы «красно-белых» за последнее время. Поскольку бразилец игрок фланга, для него это общее несчастье болельщиков Народной команды сойдет за великое благо. Свой шанс он получит наверняка, если Каррера не продолжит зверствовать.
Второй игрок, которому может улыбнуться удача, - Ханни. Он, конечно, игрок центра поля, а не фланга, но так или иначе конкуренция внутри клуба снизится, поэтому, скорее всего, у него тоже будет возможность реанимировать себя в «Спартаке».
***
Отъезд Квинси – отличная возможность для «Спартака» заработать, а для некоторых игроков «красно-белых» наконец-то выйти из немилости тренера. Все-таки это не дело, когда пара явных усилений закончилась тем, что футболисты сидят в глухом запасе и не имеют даже возможности толком показать себя.
Асхабадзе: не так давно Промес стоил дороже
Тем более, что в будущем за Промеса больше не дадут. Идеальный момент продажи и так упущен.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: surfingbird.com
spartak-msk.ru
http://sportdialog.ru
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