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Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока

Судя по последним новостям, связанным с Промесом и «Севильей», голландец все-таки уедет в ближайшее время покорять Испанию. Это уже не сбивчивые слухи, а информационный поток, возникающий только в те моменты, когда насчет перехода известно, что он наверняка состоится. Самое время понять, что даст этот трансфер «красно-белым» - и чего лишит.

Дальше – без Промеса. «Спартак» остается без своего главного игрока

Промес «пересидел»

Несмотря на затертость в последнее время этого тезиса, он верен. Переходить на более тяжелые условия – имеются в виду футбольные – следует на пике игровой формы. Промес этого не сделал, и уже неважно, вина здесь игрока или клуба. Адаптироваться в новом чемпионате Промесу будет куда сложнее.

Ну а «Спартаку» по этой причине надо срочно продавать футболиста – прямо сейчас, не дотягивая до зимы ни в коем случае. В тех реалиях, которые Квинси перерос, он будет только киснуть. Не имея реальных вызовов, того, чего он еще не преодолел, Промес откатится назад.

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С этой стороны, «Спартак» все делает правильно – от голландца клуб получил максимум, его цикл в стане Народной команды завершен. Он уже громил ЦСКА, пятнадцать лет до того унижавший «красно-белых», выигрывал чемпионство, прошел с командой Лигу Чемпионов. Дважды не войдешь в одну реку, - у Промеса не будет той мотивации, что была раньше, даже при условии добросовестного отношения к обязательствам перед клубом.

Квинси Промес: следую за своей мечтой

Каррере придется думать, но не очень сильно

Безболезненным расставание с Квинси для команды не пройдет точно. Даже если убрать сейчас чисто игровые моменты, рассуждения о том, кто будет разрывать на левом фланге после исчезновения голландца, останется вопрос ментальности. Промес это класс, это определенный уровень, даже немного бренд. Его уход ощутимо повлияет на общее ощущение команды самой себе. Как минимум, «Спартак» немного сбавит в уверенности.

Первой заменой Квинси выглядит Александр Ташаев. Видимо, Каррера брал молодого флангового полузащитника и с расчетом на то, чтоб залатать левый край после того, - чувствовалось, что, скорее всего, это произойдет – как Промес покинет Москву.
Александр отлично себя ощущает на левом фланге. В «Динамо» он раскрывался именно слева, лишь потом он неожиданно для многих стал футболистом именно правого края, так что вряд ли москвичи испытают кадровый дефицит.

Иные причины

Финансы тоже играют роль, «красно-белые» умудрились не перешагнуть через ПАОК и остаться в Лиге Европы. Конечно, ситуация в «Спартаке» не столь тяжелая, как в том же ЦСКА, который плотно зависит от дотаций УЕФА, но вряд ли владельцы москвичей захотят добавлять в бюджет клуба что-то из своих средств. Так что день от продажи Промеса придутся очень кстати.

Что говорит главный тренер?

Каррера отвечал на вопросы об уходе Квинси так, будто не был готов к отъезду голландца:


- У вас есть, кем заменить Квинси в случае ухода?

- Будем как-то играть. На его позиции выйдет кто-то другой. И надо понимать, будет ли у нас время найти кого-то за оставшееся до закрытия трансферного окна время, если он все же уйдет. Покупать футболиста просто, чтобы купить, смысла нет.

- Если Квинси уйдет, времени почти нет...

- Да это будет очень нелегко. Заменить такого футболиста как Квинси вообще непросто. Чтобы купить кого-то такого же уровня, надо потратить серьезные деньги. Или взять кого-то в аренду, или сделать ставку на молодежь. Если бы уход Промеса был в планах с мая, у нас было бы время кого-то присмотреть.

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Это, честно говоря, немного удивляет. Было очевидно, что Промес куда-нибудь уйдет наверняка, иначе это будет настоящий провал для «Спартака». Абсолютно понятно, почему с Антошкой, как его называют, не хотят расставаться болельщики, которые успели полюбить голландца, но клуб и Каррера вместе с ним должен был понимать, что они и так упустили идеальную возможность.
Так или иначе, здесь на руку главному тренеру сыграет вылет из Лиги Чемпионов. Потому что потеря Промеса в условиях борьбы за чемпионство и выступлениях в Лиге Европы совсем не так страшна, как та же самая утрата, но с Лигой Чемпионов на носу.

Кому отъезд на пользу?

В первую очередь тем, кто не может в «Спартаке» пробиться в стартовый состав и даже не входит в игру с замен. Конечно, это Педро Роша, самый ощутимый провал скаутской службы «красно-белых» за последнее время. Поскольку бразилец игрок фланга, для него это общее несчастье болельщиков Народной команды сойдет за великое благо. Свой шанс он получит наверняка, если Каррера не продолжит зверствовать.


Второй игрок, которому может улыбнуться удача, - Ханни. Он, конечно, игрок центра поля, а не фланга, но так или иначе конкуренция внутри клуба снизится, поэтому, скорее всего, у него тоже будет возможность реанимировать себя в «Спартаке».

***

Отъезд Квинси – отличная возможность для «Спартака» заработать, а для некоторых игроков «красно-белых» наконец-то выйти из немилости тренера. Все-таки это не дело, когда пара явных усилений закончилась тем, что футболисты сидят в глухом запасе и не имеют даже возможности толком показать себя.

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Тем более, что в будущем за Промеса больше не дадут. Идеальный момент продажи и так упущен.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: surfingbird.com
spartak-msk.ru
http://sportdialog.ru
Теги: Спартак Промес Каррера
Сегодня, 14:45
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(8)
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
Не тот ли это Оракул - Гриша Каленов - что недавно оценки Спартаку" выставлял?

Нет, не тот)
Там Рома зажигал.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: SergioV
У нас Антоха получает 3 млн в год и там ему предлагают 3 млн. в год


Побольше - 3,8, не считая бонусов, а это еще тысяч 300.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:26) #
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По информации "СЭ", сегодня форвард "Спартака" Квинси Промес принял решение остаться в России.

Финансовые условия, которые предложила "Севилья", не устроили 26-летнего футболиста – речь шла о четырехлетнем контракте с зарплатой в 3 миллиона евро в год, что значительно ниже дохода футболиста в московском клубе – около 3,8 миллиона евро без учета бонусов.

Ситуация может измениться, если андалусийцы улучшат условия личного соглашения голландца.
smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
У нас Антоха получает 3 млн в год и там ему предлагают 3 млн. в год. Но у нас НДФЛ 13%, а там - 45 %.
Вот и всё "повышение в классе".


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 16:04) #
  • +1
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Не тот ли это Оракул - Гриша Каленов - что недавно оценки Спартаку" выставлял?

"По информации "СЭ", сегодня форвард "Спартака" Квинси Промес принял решение остаться в России."

Окуительно информированный источник! Гы-ы!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№9 Написал: Valar (Сегодня, 15:51) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
В ЛЧ не попали, да и при жеребьёвки ЛЕ Спартак всего лишь в 3-ей корзине. Эти факты говорят, что красно-белые на евроарене совсем ни о чём, соответственно и самому Промесу давно пора бы задуматься для дальнейшего своего прогресса попробовать поиграть в клубе классом повыше. С другой стороны такую же огромную личку в 3 млн мало кто предложит игроку практически ничем не отметившемуся на евроарене, ну а на понижение зарплаты тоже явно идти не хочется. Большая зарплата так же является проблемой и для клуба, например если первые 2-3 года после приобритения стоимость игрока росла и без проблем можно было повышать зарплату, компенсируя эти затраты последующей продажей, то сейчас (постоянные просёры в европе, повышение возраста игрока) стоимость будет снижаться и по итогу заработать не получится, о чём как бизнесмен явно Федун думает, и даже отрицательное сальдо получится. Что касается нашего чемпионата водокачки, то для внутреннего потребления Промес всё так же хорош и является одним из лучших игроков нашего чемпионата. Безусловно Спартак станет слабее, если игрок всё же уйдёт.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 15:29) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
да нет,уходит.даже Массимо заговорил о том,что заменить его непросто

И поэтому он сегодня тренируется в Тарасовке с улыбкой на лице,угу. expressionless
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:28) #
  • -3
  •  (5)

Роша эпичен ))


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
№6 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kent71
Есть такое предчувствие что это спланированный вброс информации перед игрой с бомжами....
В отличии от епанутых, продажных журналюшек, у Промеса с мозгами все нормально. Никуда он не уйдет, да и за каким Х ему это надо ? Во-первых , деньги более 3х миллионов евро - чистыми. Во - вторых , условия , в Спартаке ,они в несколько раз круче , начиная со стадиона, базой. А там в Севильи - колхоз , не более. Здесь он на виду, болельщики его благоволят, можно иногда и по филонить, чем он сейчас и занимается. А в Севильи, все надо начинать по новой... Я даже не воспринимаю весь этот маразм и на 5 процентов, потому что здесь на ветке другой нормальной информации не существует... Каждый год, в начале сезона и перед Новым годом, он куда - то уходит, но никак не уйдет... Очередной - фейк...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№5 Написал: jarny (Сегодня, 15:21) #
  • -2
  •  (4)

В ЛЧ не попали, а для Лиги Европы и этого состава должно хватить - все логично, чего его еще год в нашем чемпионате мариновать....
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№4 Написал: Vadimus_I г.Уфа (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Было много отличных матчей, играл здорово, удачи в новом клубе!
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
kent71,
да нет,уходит.даже Массимо заговорил о том,что заменить его непросто


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Есть такое предчувствие что это спланированный вброс информации перед игрой с бомжами....а на игру он выйдет как не вчем не бывало....


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог Промесу удачи... и спасибо за игру!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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