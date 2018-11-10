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Лёд и пламя. Кононов и «Спартак» максимально не подходят друг другу
После победы над «Анжи» Олег Кононов попрощался с футболистами и болельщиками «Арсенала» перед тем, как возглавить «Спартак». Автор Rusfootball.info, в прошлом году недоумевавший по поводу его назначения в «Ахмат», снова опасается за тренера, который по темпераменту подходит красно-белым не больше, чем грозненцам.
Камикадзе
Постфактум все знают, что нужно было делать, кого приглашать, однако два тренерских назначения вызвали у меня огромные вопросы перед началом сезона 2017/18. За неверие в Манчини в комментариях автора, естественно, разнесли, особенно припоминая скептикам их статьи во время хорошего старта итальянца в Петербурге.
Появление Кононова в Грозном, конечно, вызвало куда меньший резонанс, но с ним всё было даже очевиднее. Уже тогда внешне очень рациональный и спокойный тренер показал себя человеком рискованным и авантюрным. Поэтому удивляться его решению согласиться на предложение «Спартака» не стоит – это самый популярный клуб страны с куда бОльшими амбициями, чем у «Ахмата». Если Кононов рискнул идти в неподходящий и очень сложный для тренера клуб без возможностей бороться за медали, то почему нет? Возможно, он даже думает, что чему-то научился в Грозном, что-то понял и теперь применит этот опыт в «Спартаке» – пожалуй, самом тяжёлом месте работы для тренера в РПЛ (после него я бы поставил как раз «Ахмат»).
Без покровителей и поддержки
Но факт есть факт: «Ахмат» Кононов покинул по окончании первой половины чемпионата, примерно в то же время, в какое он теперь уходит из «Арсенала». Не будет преувеличением сказать, что в Грозном у него ничего не получилось, ну а своим там он не стал точно и стать не мог.
В нынешнем «Спартаке» чужим стал даже Каррера, тренер-чемпион, имевший контроль над той же селекционной политикой – руливший ей Трабукки явно его человек. Кононов приходит в «Спартак» без покровителей, поддержки и контроля – Бердыев, например, с такими условиями даже не ведёт переговоры.
В «Краснодаре» за тренером стоял владелец, который вникал во все жизненные процессы клуба, держал их под контролем и своей поддержкой придавал тренеру авторитет. Менее плотный, но схожий патронаж Евгения Гинера позволил Леониду Слуцкому стать большим тренером. Леонид Федун же, как мы знаем, в личности теперь вообще не верит – если игроки вдруг задумают «слить» тренера, то они это сделают без особых проблем, а Родионов и Измайлов молча приступят к новому поиску.
Он точно топ-тренер для топ-клуба?
Да, у Кононова близко нет бердыевских достижений, чтобы требовать дополнительных полномочий, и это ещё один минус. Все говорят, как правило, о характере Кононова, будто бы сомнений в его тренерских способностях ни у кого нет. Однако в «Краснодаре» Олег Георгиевич работал в условиях, близких к идеальным: с качественным составом, без давления, желающих свергнуть тебя группировок, с хозяином, который летает на отдых в свободное от футбола время. Были хорошие достижения, но дело кончилось отставкой – Галицкий решил делать шаг вперёд с другим тренером. Стоит ли сравнивать уровень требований и амбиций в этих клубах?
«Ахмат» – однозначный минус, там даже пришлось поставить под сомнение его атакующее кредо. В «Арсенале» плюсы с минусами чередовались. Как ни крути, при Божовиче команда финишировала сразу за еврокубковой зоной. Потеряла она разве что Дзюбу, без которого обходилась в осенней части чемпионата. А никакой стабильности команда не демонстрировала: до победы над «Спартаком» положение самого Кононова стабильным было не назвать. На «Открытие Арену» «Арсенал» приехал с 2 победами в 10 турах.
Кононов сгладит углы, а не наведёт порядок, но и Карпин не панацея
Но раз уж все говорят о мягком, спокойном, каком угодно другом не соответствующим горячему и безбашенному «Спартаку» характере Кононова, то на первых порах это может стать и плюсом. Тренер-дипломат, возможно, подходит нынешней ситуации даже лучше, чем та самая жёсткая рука, которая придёт и начнёт наводить порядок.
Но в долгосрочной перспективе предпочтительнее выглядит как раз она, поскольку в «Спартаке» хронический бардак и раздрай, который не вылечило даже завоевание титула – болезнь проявилась снова уже в следующем сезоне, когда эффект объединения великой целью прошёл. Многие хотели снова увидеть в «Спартаке» Карпина, однако Валерий Георгиевич, при всём уважении к текущим результатам «Ростова», ещё ни одного сезона после «Спартака» не завершил на высоком месте. Делать глобальные выводы о перевоплощении тренера на фоне промежуточных выступлений странно. У Кононова, по крайней мере, был хороший период в «Краснодаре», а у Карпина – «Мальорка» и «Армавир».
Тяжёлый материал
Однако сам тренер говорит, что на постановку игру ему нужно 4 месяца без изменений состава. Он явно не выглядит антикризисным менеджером, но тут на руку скорая предсезонка и невозможность всерьёз спрашивать за результат в ноябре и декабре.
С другой стороны, многочисленные сторонники Карреры кричали о том, что дело не в тренере, а в предателях, средствах контрацепции и слабом составе. Мужики за 30, сырой молодняк, давно растерявшие форму Фернандо с Адриано, никогда не набиравший её Роша. Ни о какой масштабной трансферной кампании под Кононова речи быть не может (Кирилл Комбаров, разве что): ему придётся работать с тем, кто есть, а хватит ли этого для удовлетворения традиционно завышенных спартаковских ожиданий, если болельщики правы и Каррера не виноват?
«Съедят тебя»
В «Спартаке» Кононова встречают вот этим до безобразия шикарно подходящим к ситуации фрагментом из «Большой Перемены», главную роль в которой сыграл однофамилец тренера.
Уже много лет с перерывом на 1 сезон «Спартак» – это очень токсичная среда со скандалами, интригами, делёжкой ресурсов и полномочий, помноженными на непрофессионализм большинства клубных структур. Поэтому тот же Бердыев требовал фактического контроля на всех уровнях – требовал по сути передать клуб себе.
Кононов не имеет опыта, навыков, да и задатков для аппаратной борьбы. Он не готов подминать всё под себя: это тренер здорового человека, для которого клуб должен создавать условия. Задача тренера же – преобразовывать эти условия в игру команды на поле. Однако все уже привыкли к тому, что главные события в «Спартаке» происходят за его пределами, а в этом плане Олег Георгиевич отметился только жёсткой критикой арбитров в текущем сезоне. На пресс-конференциях будет скучновато.
Логика в назначении просматривается: это прекрасно знающий российский футбол, умеющий выстраивать отношения с игроками (даже с Мамаевым), нескандальный, тяготеющий к атаке футбольный тренер, а не менеджер. Но Унаи Эмери как тренер точно покруче, только в «Спартаке» этого порой недостаточно. Посмотрим, куда этими благими намерениями устлана дорога. Не покидает ощущение, что Кононов – вариант временный. Но противоположности притягиваются. Быть может, Кононов как раз большой шанс для «Спартака» стать спокойным, солидным, интересным именно с точки зрения футбола, однако масштаб спартаковских проблем явно перекрывает масштаб личности тренера, у которого не получилось сделать ещё один шаг вперёд в комфортном «Краснодаре» и не вышло ничего в другом сложном для тренеров клубе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Несоглаcны и верите в Кононова? Коллега Антон Мозговой с вами солидарен:
Кононов в "Спартаке": москвичи могут получить отличного тренера на годы вперёд
Камикадзе
Постфактум все знают, что нужно было делать, кого приглашать, однако два тренерских назначения вызвали у меня огромные вопросы перед началом сезона 2017/18. За неверие в Манчини в комментариях автора, естественно, разнесли, особенно припоминая скептикам их статьи во время хорошего старта итальянца в Петербурге.
Появление Кононова в Грозном, конечно, вызвало куда меньший резонанс, но с ним всё было даже очевиднее. Уже тогда внешне очень рациональный и спокойный тренер показал себя человеком рискованным и авантюрным. Поэтому удивляться его решению согласиться на предложение «Спартака» не стоит – это самый популярный клуб страны с куда бОльшими амбициями, чем у «Ахмата». Если Кононов рискнул идти в неподходящий и очень сложный для тренера клуб без возможностей бороться за медали, то почему нет? Возможно, он даже думает, что чему-то научился в Грозном, что-то понял и теперь применит этот опыт в «Спартаке» – пожалуй, самом тяжёлом месте работы для тренера в РПЛ (после него я бы поставил как раз «Ахмат»).
Без покровителей и поддержки
Но факт есть факт: «Ахмат» Кононов покинул по окончании первой половины чемпионата, примерно в то же время, в какое он теперь уходит из «Арсенала». Не будет преувеличением сказать, что в Грозном у него ничего не получилось, ну а своим там он не стал точно и стать не мог.
В нынешнем «Спартаке» чужим стал даже Каррера, тренер-чемпион, имевший контроль над той же селекционной политикой – руливший ей Трабукки явно его человек. Кононов приходит в «Спартак» без покровителей, поддержки и контроля – Бердыев, например, с такими условиями даже не ведёт переговоры.
В «Краснодаре» за тренером стоял владелец, который вникал во все жизненные процессы клуба, держал их под контролем и своей поддержкой придавал тренеру авторитет. Менее плотный, но схожий патронаж Евгения Гинера позволил Леониду Слуцкому стать большим тренером. Леонид Федун же, как мы знаем, в личности теперь вообще не верит – если игроки вдруг задумают «слить» тренера, то они это сделают без особых проблем, а Родионов и Измайлов молча приступят к новому поиску.
Он точно топ-тренер для топ-клуба?
Да, у Кононова близко нет бердыевских достижений, чтобы требовать дополнительных полномочий, и это ещё один минус. Все говорят, как правило, о характере Кононова, будто бы сомнений в его тренерских способностях ни у кого нет. Однако в «Краснодаре» Олег Георгиевич работал в условиях, близких к идеальным: с качественным составом, без давления, желающих свергнуть тебя группировок, с хозяином, который летает на отдых в свободное от футбола время. Были хорошие достижения, но дело кончилось отставкой – Галицкий решил делать шаг вперёд с другим тренером. Стоит ли сравнивать уровень требований и амбиций в этих клубах?
«Ахмат» – однозначный минус, там даже пришлось поставить под сомнение его атакующее кредо. В «Арсенале» плюсы с минусами чередовались. Как ни крути, при Божовиче команда финишировала сразу за еврокубковой зоной. Потеряла она разве что Дзюбу, без которого обходилась в осенней части чемпионата. А никакой стабильности команда не демонстрировала: до победы над «Спартаком» положение самого Кононова стабильным было не назвать. На «Открытие Арену» «Арсенал» приехал с 2 победами в 10 турах.
Кононов сгладит углы, а не наведёт порядок, но и Карпин не панацея
Но раз уж все говорят о мягком, спокойном, каком угодно другом не соответствующим горячему и безбашенному «Спартаку» характере Кононова, то на первых порах это может стать и плюсом. Тренер-дипломат, возможно, подходит нынешней ситуации даже лучше, чем та самая жёсткая рука, которая придёт и начнёт наводить порядок.
Но в долгосрочной перспективе предпочтительнее выглядит как раз она, поскольку в «Спартаке» хронический бардак и раздрай, который не вылечило даже завоевание титула – болезнь проявилась снова уже в следующем сезоне, когда эффект объединения великой целью прошёл. Многие хотели снова увидеть в «Спартаке» Карпина, однако Валерий Георгиевич, при всём уважении к текущим результатам «Ростова», ещё ни одного сезона после «Спартака» не завершил на высоком месте. Делать глобальные выводы о перевоплощении тренера на фоне промежуточных выступлений странно. У Кононова, по крайней мере, был хороший период в «Краснодаре», а у Карпина – «Мальорка» и «Армавир».
Тяжёлый материал
Однако сам тренер говорит, что на постановку игру ему нужно 4 месяца без изменений состава. Он явно не выглядит антикризисным менеджером, но тут на руку скорая предсезонка и невозможность всерьёз спрашивать за результат в ноябре и декабре.
С другой стороны, многочисленные сторонники Карреры кричали о том, что дело не в тренере, а в предателях, средствах контрацепции и слабом составе. Мужики за 30, сырой молодняк, давно растерявшие форму Фернандо с Адриано, никогда не набиравший её Роша. Ни о какой масштабной трансферной кампании под Кононова речи быть не может (Кирилл Комбаров, разве что): ему придётся работать с тем, кто есть, а хватит ли этого для удовлетворения традиционно завышенных спартаковских ожиданий, если болельщики правы и Каррера не виноват?
«Съедят тебя»
В «Спартаке» Кононова встречают вот этим до безобразия шикарно подходящим к ситуации фрагментом из «Большой Перемены», главную роль в которой сыграл однофамилец тренера.
??? Первый день Кононова в Тарасовке??? #СъедятОниТебяТут pic.twitter.com/6S5oA7dhni— Lady_in_Red (@yaallus) November 9, 2018
Уже много лет с перерывом на 1 сезон «Спартак» – это очень токсичная среда со скандалами, интригами, делёжкой ресурсов и полномочий, помноженными на непрофессионализм большинства клубных структур. Поэтому тот же Бердыев требовал фактического контроля на всех уровнях – требовал по сути передать клуб себе.
Кононов не имеет опыта, навыков, да и задатков для аппаратной борьбы. Он не готов подминать всё под себя: это тренер здорового человека, для которого клуб должен создавать условия. Задача тренера же – преобразовывать эти условия в игру команды на поле. Однако все уже привыкли к тому, что главные события в «Спартаке» происходят за его пределами, а в этом плане Олег Георгиевич отметился только жёсткой критикой арбитров в текущем сезоне. На пресс-конференциях будет скучновато.
Логика в назначении просматривается: это прекрасно знающий российский футбол, умеющий выстраивать отношения с игроками (даже с Мамаевым), нескандальный, тяготеющий к атаке футбольный тренер, а не менеджер. Но Унаи Эмери как тренер точно покруче, только в «Спартаке» этого порой недостаточно. Посмотрим, куда этими благими намерениями устлана дорога. Не покидает ощущение, что Кононов – вариант временный. Но противоположности притягиваются. Быть может, Кононов как раз большой шанс для «Спартака» стать спокойным, солидным, интересным именно с точки зрения футбола, однако масштаб спартаковских проблем явно перекрывает масштаб личности тренера, у которого не получилось сделать ещё один шаг вперёд в комфортном «Краснодаре» и не вышло ничего в другом сложном для тренеров клубе.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Несоглаcны и верите в Кононова? Коллега Антон Мозговой с вами солидарен:
Кононов в "Спартаке": москвичи могут получить отличного тренера на годы вперёд
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