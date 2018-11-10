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Лёд и пламя. Кононов и «Спартак» максимально не подходят друг другу

После победы над «Анжи» Олег Кононов попрощался с футболистами и болельщиками «Арсенала» перед тем, как возглавить «Спартак». Автор Rusfootball.info, в прошлом году недоумевавший по поводу его назначения в «Ахмат», снова опасается за тренера, который по темпераменту подходит красно-белым не больше, чем грозненцам.

Лёд и пламя. Кононов и «Спартак» максимально не подходят друг другу


Камикадзе

Постфактум все знают, что нужно было делать, кого приглашать, однако два тренерских назначения вызвали у меня огромные вопросы перед началом сезона 2017/18. За неверие в Манчини в комментариях автора, естественно, разнесли, особенно припоминая скептикам их статьи во время хорошего старта итальянца в Петербурге.

Появление Кононова в Грозном, конечно, вызвало куда меньший резонанс, но с ним всё было даже очевиднее. Уже тогда внешне очень рациональный и спокойный тренер показал себя человеком рискованным и авантюрным. Поэтому удивляться его решению согласиться на предложение «Спартака» не стоит – это самый популярный клуб страны с куда бОльшими амбициями, чем у «Ахмата». Если Кононов рискнул идти в неподходящий и очень сложный для тренера клуб без возможностей бороться за медали, то почему нет? Возможно, он даже думает, что чему-то научился в Грозном, что-то понял и теперь применит этот опыт в «Спартаке» – пожалуй, самом тяжёлом месте работы для тренера в РПЛ (после него я бы поставил как раз «Ахмат»).

Без покровителей и поддержки

Но факт есть факт: «Ахмат» Кононов покинул по окончании первой половины чемпионата, примерно в то же время, в какое он теперь уходит из «Арсенала». Не будет преувеличением сказать, что в Грозном у него ничего не получилось, ну а своим там он не стал точно и стать не мог.

В нынешнем «Спартаке» чужим стал даже Каррера, тренер-чемпион, имевший контроль над той же селекционной политикой – руливший ей Трабукки явно его человек. Кононов приходит в «Спартак» без покровителей, поддержки и контроля – Бердыев, например, с такими условиями даже не ведёт переговоры.



В «Краснодаре» за тренером стоял владелец, который вникал во все жизненные процессы клуба, держал их под контролем и своей поддержкой придавал тренеру авторитет. Менее плотный, но схожий патронаж Евгения Гинера позволил Леониду Слуцкому стать большим тренером. Леонид Федун же, как мы знаем, в личности теперь вообще не верит – если игроки вдруг задумают «слить» тренера, то они это сделают без особых проблем, а Родионов и Измайлов молча приступят к новому поиску.

Он точно топ-тренер для топ-клуба?

Да, у Кононова близко нет бердыевских достижений, чтобы требовать дополнительных полномочий, и это ещё один минус. Все говорят, как правило, о характере Кононова, будто бы сомнений в его тренерских способностях ни у кого нет. Однако в «Краснодаре» Олег Георгиевич работал в условиях, близких к идеальным: с качественным составом, без давления, желающих свергнуть тебя группировок, с хозяином, который летает на отдых в свободное от футбола время. Были хорошие достижения, но дело кончилось отставкой – Галицкий решил делать шаг вперёд с другим тренером. Стоит ли сравнивать уровень требований и амбиций в этих клубах?

«Ахмат» – однозначный минус, там даже пришлось поставить под сомнение его атакующее кредо. В «Арсенале» плюсы с минусами чередовались. Как ни крути, при Божовиче команда финишировала сразу за еврокубковой зоной. Потеряла она разве что Дзюбу, без которого обходилась в осенней части чемпионата. А никакой стабильности команда не демонстрировала: до победы над «Спартаком» положение самого Кононова стабильным было не назвать. На «Открытие Арену» «Арсенал» приехал с 2 победами в 10 турах.



Кононов сгладит углы, а не наведёт порядок, но и Карпин не панацея

Но раз уж все говорят о мягком, спокойном, каком угодно другом не соответствующим горячему и безбашенному «Спартаку» характере Кононова, то на первых порах это может стать и плюсом. Тренер-дипломат, возможно, подходит нынешней ситуации даже лучше, чем та самая жёсткая рука, которая придёт и начнёт наводить порядок.

Но в долгосрочной перспективе предпочтительнее выглядит как раз она, поскольку в «Спартаке» хронический бардак и раздрай, который не вылечило даже завоевание титула – болезнь проявилась снова уже в следующем сезоне, когда эффект объединения великой целью прошёл. Многие хотели снова увидеть в «Спартаке» Карпина, однако Валерий Георгиевич, при всём уважении к текущим результатам «Ростова», ещё ни одного сезона после «Спартака» не завершил на высоком месте. Делать глобальные выводы о перевоплощении тренера на фоне промежуточных выступлений странно. У Кононова, по крайней мере, был хороший период в «Краснодаре», а у Карпина – «Мальорка» и «Армавир».

Тяжёлый материал

Однако сам тренер говорит, что на постановку игру ему нужно 4 месяца без изменений состава. Он явно не выглядит антикризисным менеджером, но тут на руку скорая предсезонка и невозможность всерьёз спрашивать за результат в ноябре и декабре.

С другой стороны, многочисленные сторонники Карреры кричали о том, что дело не в тренере, а в предателях, средствах контрацепции и слабом составе. Мужики за 30, сырой молодняк, давно растерявшие форму Фернандо с Адриано, никогда не набиравший её Роша. Ни о какой масштабной трансферной кампании под Кононова речи быть не может (Кирилл Комбаров, разве что): ему придётся работать с тем, кто есть, а хватит ли этого для удовлетворения традиционно завышенных спартаковских ожиданий, если болельщики правы и Каррера не виноват?

«Съедят тебя»

В «Спартаке» Кононова встречают вот этим до безобразия шикарно подходящим к ситуации фрагментом из «Большой Перемены», главную роль в которой сыграл однофамилец тренера.



Уже много лет с перерывом на 1 сезон «Спартак» – это очень токсичная среда со скандалами, интригами, делёжкой ресурсов и полномочий, помноженными на непрофессионализм большинства клубных структур. Поэтому тот же Бердыев требовал фактического контроля на всех уровнях – требовал по сути передать клуб себе.

Кононов не имеет опыта, навыков, да и задатков для аппаратной борьбы. Он не готов подминать всё под себя: это тренер здорового человека, для которого клуб должен создавать условия. Задача тренера же – преобразовывать эти условия в игру команды на поле. Однако все уже привыкли к тому, что главные события в «Спартаке» происходят за его пределами, а в этом плане Олег Георгиевич отметился только жёсткой критикой арбитров в текущем сезоне. На пресс-конференциях будет скучновато.

Логика в назначении просматривается: это прекрасно знающий российский футбол, умеющий выстраивать отношения с игроками (даже с Мамаевым), нескандальный, тяготеющий к атаке футбольный тренер, а не менеджер. Но Унаи Эмери как тренер точно покруче, только в «Спартаке» этого порой недостаточно. Посмотрим, куда этими благими намерениями устлана дорога. Не покидает ощущение, что Кононов – вариант временный. Но противоположности притягиваются. Быть может, Кононов как раз большой шанс для «Спартака» стать спокойным, солидным, интересным именно с точки зрения футбола, однако масштаб спартаковских проблем явно перекрывает масштаб личности тренера, у которого не получилось сделать ещё один шаг вперёд в комфортном «Краснодаре» и не вышло ничего в другом сложном для тренеров клубе.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

Несоглаcны и верите в Кононова? Коллега Антон Мозговой с вами солидарен:

Кононов в "Спартаке": москвичи могут получить отличного тренера на годы вперёд
Теги: Кононов Спартак Арсенал Ахмат
Сегодня, 09:07
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(3)
#7  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 11:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а может быть, а может и не быть.
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#6  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 11:15)
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Как раз все наоборот.
Лед и пламень вполне сочетаются. А вот пламя - пламя сожгут все. И наоборот.
Кононов надолго в Спартаке.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#5  Фонтанка  Питер (Сегодня, 11:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Лёд и пламя
Свинарка и пастух.

Галантерейщик и кардинал


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" - Сине, бело, голубое небо Питер" (с)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 10:09)
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Spartacus1971
Автор,Краснодар Кононова играл в самый лучший футбол,все это отмечали,а то что быки не могли пробиться в ЛЧ и стать чемпионами,так не пускали сверху,команда из провинции.

Ну вот вроде 50 лет человеку почти...

А Ростов почему пустили в ЛЧ? Более того, чуть чемпионами не стали.
А Рубин 10 лет назад почему пустили в ЛЧ и даже дали стать чемпионами аж дважды?
Московские/Петербургские команды? Или всё же провинциальные?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 09:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Лёд и пламя
Свинарка и пастух.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (Сегодня, 09:31)
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  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Spartacus1971
А Спартак это глыба,попробуй ей создать проблемы,тогда сам получишь их

с этим не поспоришь. В Арсенале Кононов проходился по судьям так, будто уже возглавил Спартак
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 09:21)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Автор,Краснодар Кононова играл в самый лучший футбол,все это отмечали,а то что быки не могли пробиться в ЛЧ и стать чемпионами,так не пускали сверху,команда из провинции.А Спартак это глыба,попробуй ей создать проблемы,тогда сам получишь их.Так что поглядим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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