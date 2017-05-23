Поворот не туда. Почему «Краснодар» и Кононов рискуют потерять сезон

произвели перестановку: Олега Кононова уже познакомили с диктором, под клич которого его команда будет должна нестись вперёд. В то же время в опередившем грозненцев «Краснодаре» ожидаемой смены тренера не происходит.рассказывает, чем грозят последние события Кононову и его бывшему работодателю.Не исключаю, что если статья с таким заголовком появится на Русфутболе по ходу следующего сезона, то её персонажем будет Олег Кононов. Покинувший «Краснодар» в сентябре прошлого года, он проходил стажировку в «Челси», фотографировался с сэрами Фергюсоном и Чарльтоном, появлялся на «Матч-ТВ», а теперь принял новую команду.Олег Георгиевич производит впечатление очень спокойного человека. Неэмоциональную манеру поведения многие зачисляют в его недостатки: «Краснодар» не был характерной командой, тренер зачастую не мог завести её по ходу неудачно складывавшейся встречи.В Грозном для подбадривания команды работает специальный диктор, который порой действительно помогает команде начать играть в классный футбол. Но наличие диктора не отменяет нужду в темпераментном тренере. Сможет ли Кононов стать своим в таком бурлящем котле? Вспомните Юрия Красножана – вроде бы кавказский человек, а в Грозном совершенно не адаптировался.На Кавказе необходимо быть жёстким, держать ситуацию под контролем, в каких-то случаях ломать кого-то, чтобы не сломали тебя. В «Краснодаре» Сергей Галицкий, по крайней мере, прилюдно не лез в тренерскую работу, но где гарантия того, что условный Магомед Даудов на эмоциях не решит, что с играющими слабо, без искры футболистам нужно разговаривать совсем в ином тоне, нежели это делает Кононов? Таким образом, Олег Георгиевич может потерять авторитет, прежде чем его обретёт. Откровенно говоря, с руководством новый тренер «Терека», скорее всего, будет разговаривать на разных языках. Возможно, на разных языках о разном видении футбола – Рамзан Кадыров, Хайдар Алханов или Магомед Даудов какую-нибудь чёрную кошку в тёмной комнате в виде малого количества игровой практики для местных футболистов. Судя по лицу тренера, он уже предвидит будущие трудности.Однако трудно будет наладить не только коммуникацию и приспособиться в ментальном плане, испытания ждут Кононова и в непосредственно футбольной работе. Ещё со времён Черчесова «Терека» – команда, берущая физикой, дисциплиной, борьбой. В общем, чем угодно, только не красивым легковесным комбинационным футболом, к которому тяготеет новый тренер грозненцев. А по-другому работать он не хочет и, возможно, не умеет.С нынешними исполнителями Олег Георгиевич при всём желании вряд ли поставит команде свою игру при достижении нужного результате, коим теперь является выход в еврокубки. Со следующего сезона у России будет 6 путёвок, поэтому шансы грозненцев увеличиваются, но для этого необходима масштабная селекция. Как Владимир Путин на Чечню, так и Рамзан Кадыров не жалеет денег на «Терек». Который, кстати, недавно собрались переименовывать в «Ахмат». Но пока грозненцы не проводили громких трансферных окон, а многие приезжавшие вроде бы сильные игроки, как Лежар или Кану, не приближались «Тереке» к своему максимуму.Если Кононов справится со всеми трудностями – честь ему и хвала. На мой взгляд, попадание в еврокубки с «Тереком» перекроет его результаты с «Краснодаром», где для него были созданы все условия. Здесь же придётся идти против бурного течения «Терека», ведь на первый взгляд Олег Георгиевич – наименее подходящий этому клубу вариант из всех возможных.Сергей Галицкий не рвётся к сиюминутному результату. Как известно, идёт шаг за шагом. Со Славлюбом Муслиным и Олегом Кононовым он расставался, когда чувствовал, что потолок для работы с этими специалистами достигнут, что пора двигаться дальше. По идее, следующим этапом в развитии «Краснодара» должна быть Лига чемпионов, борьба за чемпионство, выход в поздние стадии Лиги Европы!Однако, судя по всему, тренером «Краснодара» останется Игорь Шалимов. Конечно, нельзя ставить на человеке крест, не стоит прочить ему провал, но за почти полный сезон работы он, честно говоря, не убедил в способности вести команду дальше. Возможно, «Краснодар» и удержится на прежних позициях, а вот продолжится ли развитие клуба – непонятно.Чёрно-зелёные вместе со своим шикарным стадионом должны были остаться без еврокубков, поскольку упустили этой весной всё, что можно. Во-первых, солидный очковый задел перед «Ростовом», забив в играх с «Анжи», «Оренбургом» и «Уралом» только один мяч в концовке при том, что Смолов пропустил только одну из этих встреч по дисквалификации. Во-вторых, упустили шанс воспользоваться слабой сеткой и завоевать первый в истории клуба трофей, хотя выигрывали в 1/4 финала у «Урала» со счётом 3:0. Про безвариантное поражение от «Сельты» я уж промолчу.Матчи 1/16 финала с «Фенербахче» – единственное по-настоящему крутое достижение Шалимова, он великолепно подготовил команду, да вот только дальше прежней формы она уже не вернула. Не оставляли команду и травмы, в чём какая-то доля вины тренера тоже имеется.Шалимов пытался сделать футбол «Краснодара» чуть более прагматичным и менее уязвимым, но в итоге добился лишь того, что в атаке команда стала играть хуже. Вообще, о игровых проблемах «Краснодара» неплохо рассказывает сам Игорь Михайлович – его пресс-конференции на нашем youtube-канале смотреть интересно, поскольку там происходит предметный разговор о футболе.В своё время Роман Абрамович достаточно быстро снял Роберто Ди Маттео с поста тренера «Челси» после победы в Лиге чемпионов, поскольку считал, что итальянец всё равно совершил много ошибок и выиграл трофей благодаря удаче. В какой-то степени это стоит перенести и на Шалимова. Вспомните домашний матч с «Ред Буллом», где австрийцы возили «Краснодар» мордой об газон весь матч, но в концовке пропустил с первой толковой атаки. Да зачем далеко ходить за примерами: ни о каких еврокубках речи бы не шло, если бы «Ростов» сгонял хотя бы ничейку с «Оренбургом».Шалимов не нашёл никакого применения когда-то крутому Одилу Ахмедову, не поладил с Ари, многие под его руководством сбавили. Игорь Михайлович не имеет опыта успешной работы на высоком уровне, но является ли «Краснодар» подходящим местом для начала большой тренерской карьеры, для пути методом проб и ошибок? Не пора ли «Краснодару» неуклонно идти вперёд к самым большим целям с человеком, чётко знающим, что и как делать?С момента появления в Премьер-лиге «Краснодару» не хватает чемпионского тренера. Даже жаль, что Галицкий с его любовью к футболу и Бердыев с его тренерским классом так сильно расходятся по взглядам на стиль игры. Порой кажется, что не попади «Краснодар» в еврокубки, будущее могло сложиться гораздо лучше: Шалимов бы ушёл, а на его место пришёл бы крутой тренер, который уже в следующем сезоне без европейской нагрузки боролся бы за Лигу чемпионов минимум.Сейчас команда на пороге необходимого для дальнейшего прогресса (и в случае ухода Смолова) обновления состава, однако и при усилении остаются сомнения в высоте потолка «Краснодара» как раз из-за фигуры тренера. Если после второй предсезонки Шалимова команда будет такой же вялой и безыдейной, как этой весной, то традиционно напряжённая осень будет полностью завалена. Клуб Сергея Галицкого и так немного сбивается с графика step-by-step на топтание на месте.