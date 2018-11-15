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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Агент Фернандеша: переговоров с "Локо" по контракту по-прежнему нет
Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, рассказал, что переговоров по новому контракту с московским клубом по-прежнему нет. Напомним, соглашение футболиста истекает по окончании текущего сезона.
"Пока нет никаких переговоров по новому контракту Фернандеша. Мы не знаем, будут ли они возобновляться. Но еще только ноябрь, времени много. Будем ли искать новый клуб? По правилам, с декабря мы можем это делать. Но чтобы к этому приступить, нужно получить разрешение от "Локомотива".
Надеемся ли на то, что "Локо" предложит новый контракт? Главный тренер (Юрий Семин) и представитель РЖД Анатолий Мещеряков уже высказывались по этому поводу — вот это реальность. Лучше задать вопрос им. А наши ожидания очень просты — раньше были переговоры, но мы не согласились на те условия, которые предлагали. Год контракта нас не устроил. Даже если предложение повторят, мы снова ответим отказом. На какой срок согласимся? Я не разглашаю такие данные. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Барбозу Sport24.
"Пока нет никаких переговоров по новому контракту Фернандеша. Мы не знаем, будут ли они возобновляться. Но еще только ноябрь, времени много. Будем ли искать новый клуб? По правилам, с декабря мы можем это делать. Но чтобы к этому приступить, нужно получить разрешение от "Локомотива".
Надеемся ли на то, что "Локо" предложит новый контракт? Главный тренер (Юрий Семин) и представитель РЖД Анатолий Мещеряков уже высказывались по этому поводу — вот это реальность. Лучше задать вопрос им. А наши ожидания очень просты — раньше были переговоры, но мы не согласились на те условия, которые предлагали. Год контракта нас не устроил. Даже если предложение повторят, мы снова ответим отказом. На какой срок согласимся? Я не разглашаю такие данные. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Барбозу Sport24.
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