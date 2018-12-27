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Артем Дзюба рассказал о необычной новогодней традиции в своей компании

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал, без чего не представляет новогодний стол и чем занимаются в его компании в праздничную ночь.

"Собирается большая компания друзей, близких, родных. Вместе с семьями мы снимаем большой дом, заезжаем туда всей толпой и отмечаем. Новогодний праздник не представляю без оливье, шумных веселых историй, игр с друзьями. Шашлычок еще обязательно. И фейерверк, это тоже обязательно. Обычно мы закупаем целую артиллерию.

Каждый Новый год по-своему прикольный. Но есть одна традиция. В новогоднюю ночь мы обязательно играем в футбол 5 на 5. В нашей компании есть две стабильные команды. Все честно, без каких-то там трансферов. Я в своей спокойно стою в воротах. Такой матч проходит уже 6 или 7 лет подряд, и при этом мы пока ни разу не проиграли. Соперники ищут себя, кого-то зазывают, но побеждает каждый раз наша команда", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Теги: Дзюба Зенит Сборная России
Сегодня, 21:17
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