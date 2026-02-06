Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1  (П 0 - 0) 1 100
ДинамоПенальти
Оренбург
2 - 0 2 0
Бунедкор1 тайм
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Непомнящий отметил, что Дзюба дарит праздник любителям российского футбола

Футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о выступлениях нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Специалист выразил надежду на то, что форвард как можно дольше будет выходить на поле и радовать болельщиков.

"Дзюба находится в отличной форме, Артем еще многим даст фору.
Дай Бог, чтоб он как можно дольше выходил на поля РПЛ и радовал зрителей российского футбола. Он дарит праздник болельщикам "Акрона", — отметил Непомнящий в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

В первой части сезона 2025/2026 Артем Дзюба провел за "Акрон" 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

