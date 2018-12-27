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Роман Асхабадзе назвал условие, при котором "Спартаку" будет целесообразно вернуть Промеса

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе оценил возможность возвращения в московскую команду футболиста "Севильи" Квинси Промеса.

Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" минувшим летом, но стать лидером испанской команды пока так и не смог. В 22 матчах голландец забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Сегодня стало известно, что "Севилья" будет готова расстаться с Промесом только при поступлении выгодного предложения.

"Конечно, вопросы тут следует задавать Кононову, но в принципе футболист такого уровня, который зарекомендовал себя как один из лучших легионеров российского чемпионата, необходим любой команде.

Во-первых, никто не отменял ротацию. Во-вторых, "Спартак", судя по сообщениям СМИ, собирается избавиться от нескольких футболистов. Если это действительно произойдет, то состав будет вполне оптимизирован. Если же они останутся, возвращать Промеса с его зарплатой будет немного странно.

Неудачное выступление в "Севилье"? Это вопрос адаптации. К тому же, на мой взгляд, он не до конца понял, что Примера отличается от РПЛ. Он настолько привык к формату российского первенства, что ему оказалось сложно перестроиться. Плюс у него очень большой контракт. Ему приходится заново доказывать свой уровень, а Квинси привык, что в России давно это сделал", - цитирует Асхабадзе "RT".
Теги: Асхабадзе Спартак
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