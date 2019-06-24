И мы хотим расширять лигу? У обоих клубов из ФНЛ свои сложности

Руководство клуба еще не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет.



Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах и будет несыгранным, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ: мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не все, а потом пошло.



Если никаких дерганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ – другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело.



Когда мы вышли из отпуска, у нас тренировалось 12 человек. Точилину (главный тренер «Сочи») невозможно было смоделировать футбольные упражнения и сыграть двусторонку — народу не хватало, только мини-футбол. Сейчас на контрактах из тех, кто решил задачу по выходу в РПЛ, осталось всего 13 полевых игроков, у четверых из них травмы.

«Тамбов» только определился, где будет играть, а у «Сочи» на грядущий сезон нет пока ни бюджета, ни состава, ни целей. Может, всё-таки не будем приглашать в РПЛ ещё две команды?В конце мая - начале июня руководство лиги встрепенулось и началось резкое продвижение идеи расширения чемпионата до 18-ти команд с сезона 2020/2021. До этого всплывали разве что редкие и вялые комментарии, никто вроде как и не собирался проводить такую существенную реформу. Но тут почти все клубы РПЛ (из президентов против расширения проголосовал лишь Федун) убедились в правильности решения в пару недель.Очевидное и невероятное в нашем спорте объясняется почти всегда одинаково. Железной волей сверху.С расширением две основные проблемы, которые никак не получается игнорировать – календарь и экономическая ситуация (сюда же инфраструктура) в российском футболе. Насчёт первого мы уже подробно разбирались , насчёт второго и так всё понятно (примеры «Анжи», «Тосно», «Амкара» и «Кубани» перед глазами).Сезон 2019/2020 ещё не начался, но у двух прибывших из ФНЛ клубов уже есть проблемы.Победитель ФНЛ прошлого сезона вынужден реконструировать родную арену, поэтому до осени (то есть самые привлекательные в плане погодных условий матчи своя публика пропустит) команда должна будет проводить домашние игры на чужих стадионах. Точно такая же ситуация была в Красноярске год назад – и «Енисей» показал «Зенит» и ЦСКА не своим болельщикам, а тюменским.Вероятнее всего к сентябрю гения Григоряна, которого поставили наставником пару месяцев назад, уже уволят (это всего лишь голое предположение: ну не задерживается этот тренер в командах премьер-лиги). И тамбовские болельщики пропустят самое огненное и мощное.Президент «Тамбова» Арсен Габуев в межсезонье веселил народ:- Задачи перед «Тамбовом» стоят простые – попадание в Лигу Европы, - но лучше бы вице-губернатор Тамбовской области быстрее разбирался, где до осени будет играть его команда.Потому что изначально «Тамбов» собирался играть в Саранске (между городами около 400 км), но клуб в какой-то момент передумал. И начал собираться в Волгоград, где тоже был построен стадион к Чемпионату мира. Туда из Тамбова на полторы сотни километров больше.Но меньше недели назад решение снова пришлось менять. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова «Чемпионату» в Волгограде «затопило арену», так что клуб снова вернулся к варианту с Саранском (кстати, местная «Мордовия» будет попрошена играть в другом месте). Будем надеяться, что хотя бы дальше руководство метаться не станет.Но в любом случае «Спартак», «Краснодар» и «Динамо» тамбовская публика не увидит. Неприятно, наверное, тем, кто топил за своих в ФНЛ, а все лавры премьер-лиги (то есть увиденные вживую главные команды страны) увидит кто-то другой.Поначалу вокруг клуба Ротенберга ходили только позитивные слухи. Когда ещё не стало известно, что Игорь Денисов заканчивает, сообщалось, что «Сочи» мог подписать бывшего хавбека «Локо». Потом на товарищеских играх замечали Дмитрия Комбарова и Глушакова и думали, что новое место работы экс-«красно-белых» уже определено. Писали даже об интересе к Тарасову.Но в итоге из бывших наших звёзд в «Тамбове» оказался только Билялетдинов. Да и то, он пока лишь тренируется с командой. Решение по нему будет приниматься после первого сбора. Насчёт остальных было просто сказано:- У Глушакова и Комбарова есть предложения из других клубов. Сделаем ли предложение, если будут деньги? Наверное, какие-то переговоры будут, но, мне кажется, они со своим будущим определились, - сказал спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов.Потом команда влетела в товарищеском матче «Спартаку» 1:7, после чего внезапное выкатил «Чемпионату» тот же Андрей Орлов:Главный тренер «Сочи» Александр Точилин уже настойчиво подаёт сигналы. После абсолютного провала в игре со «Спартаком» он сказал:- Результат этого матча радовать нас не может, но он был достаточно показателен.Теперь мы понимаем, к чему надо готовиться и стремиться, над чем работать, а главное, нашему руководству есть над чем задуматься после этой игры. А именно нам нужно усиление, - приводит его слова «Р-Спорт».Проблемы «Тамбова», который должен всего лишь пару месяцев поиграть на чужой территории, после таких интервью спортивного директора совсем не кажутся серьёзными.Пока есть серьёзная вероятность, что в лиге окажется пассажир.