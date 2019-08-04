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Александр Бубнов: "Спартак" с такой игрой останется внизу таблицы

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" (0:0).
С такой игрой «Спартак» так и останется внизу таблицы. В дерби ему повезло: если бы Максименко не отстоял так здорово, они бы непременно проиграли. Весь второй тайм «Динамо» имело преимущество: и численное, и игровое. «Спартак» действовал на контратаках и, в принципе, мог рассчитывать на свои выпады, иногда они получались довольно острыми.

В футболе удаление - ничего страшного, это же не хоккей. Особенно если удалили нападающего. Просто все должны отойти назад и стараться контратаковать. Как я уже сказал, «Спартаку» это удавалось. У них есть скоростной Бакаев, также вышли Мирзов и Шюррле. О нем будем делать выводы позже.

«Динамо» же не хватило агрессии и мастерства, чтобы дожать «Спартак». Прежде всего, агрессии, чтобы затоптать соперника. Хотя, по статистике, у них очень много ударов, и если бы не Максименко, какой-нибудь из них залетел бы.

Sportbox.ru

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Теги: Бубнов Спартак Динамо
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